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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتستمر الحالة التي تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والدرب، والريث، وفيفا، وهروب) حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتستمر الحالة التي تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والدرب، والريث، وفيفا، وهروب) حتى الساعة الثامنة مساءً.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
04:53 PM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتستمر الحالة التي تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والدرب، والريث، وفيفا، وهروب) حتى الساعة الثامنة مساءً.

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