النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لأول مرة بالمملكة .. إطلاق خدمة "التمكين الذكي" لإرشاد ذوي الإعاقة

‏‫أطلقها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

في بادرة هي الأولى على مستوى المملكة، وبناءً على توجيه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز؛ رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، بتوفير التطبيقات الذكية كمنصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، قام المركز أخيراً بالتنسيق مع إحدى الشركات المختصة لإطلاق خدمة "التمكين الذكي"، التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة سهولة التحرُّك والاسترشاد داخل المباني باستخدام هواتفهم المحمولة.

وتوفر الخدمة لمُستفيديها الاعتماد على أنفسهم والاستقلالية التامة والاسترشاد دون طلب المساعدة أو الدعم اللازم في تنقلاتهم داخل المباني، مثل التنقل بين القاعات، وأماكن انعقاد الجلسات وورش العمل، وكذلك توفير الخدمات والمعلومات العامة، وتحديد الأماكن المطلوبة وطريقة الوصول إليها بسهولة.

ويسعى مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة نحو تعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي أو خدمات التمكين الذكي، لا سيما أنها توفر حلولاً استثنائية وعملية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفتح لهم آفاقاً جديدة في الحياة، لذا يعمل المركز على إيجاد البيئات الممكنة والداعمة كافة لتوفير هذه الخدمات لمُستحقيها بما يتيح لهم تجاوز تحدياتهم ويساعدهم على الانخراط في المجتمع بشكل كامل كجزءٍ من أهداف المركز وإستراتيجيته.

وكان إطلاق فكرة خدمة "التمكين الذكي" قد تم خلال المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل، الذي أُقيم في مدينة الرياض العام الماضي، وهي خدمة تعتمد على أكواد خاصة في تقنية البلوتوث بالهواتف المحمولة، وتوفر لمُستخدميها من ذوي الإعاقة ميزات عدة للحصول على المعلومات الاستدلالية والطرق التي ينبغي أن يسلكوها للوصول إلى المرافق، حيث تعمل الخدمة على تمكين الصم من متابعة التنبيهات عن طريق الاهتزازات في الهاتف المحمول، فيما تُمكّن مستخدمي الكراسي المتحرّكة من الوصول إلى الأقسام والمرافق المختلفة باختيار الطرق المهيّأة للكراسي المتحرّكة، أما المكفوفون فتمكّنهم الخدمة من التجول بحرية أكبر عبر تحذيرات عن طريق الصوت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لأول مرة بالمملكة .. إطلاق خدمة "التمكين الذكي" لإرشاد ذوي الإعاقة
سبق

في بادرة هي الأولى على مستوى المملكة، وبناءً على توجيه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز؛ رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، بتوفير التطبيقات الذكية كمنصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، قام المركز أخيراً بالتنسيق مع إحدى الشركات المختصة لإطلاق خدمة "التمكين الذكي"، التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة سهولة التحرُّك والاسترشاد داخل المباني باستخدام هواتفهم المحمولة.

وتوفر الخدمة لمُستفيديها الاعتماد على أنفسهم والاستقلالية التامة والاسترشاد دون طلب المساعدة أو الدعم اللازم في تنقلاتهم داخل المباني، مثل التنقل بين القاعات، وأماكن انعقاد الجلسات وورش العمل، وكذلك توفير الخدمات والمعلومات العامة، وتحديد الأماكن المطلوبة وطريقة الوصول إليها بسهولة.

ويسعى مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة نحو تعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي أو خدمات التمكين الذكي، لا سيما أنها توفر حلولاً استثنائية وعملية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفتح لهم آفاقاً جديدة في الحياة، لذا يعمل المركز على إيجاد البيئات الممكنة والداعمة كافة لتوفير هذه الخدمات لمُستحقيها بما يتيح لهم تجاوز تحدياتهم ويساعدهم على الانخراط في المجتمع بشكل كامل كجزءٍ من أهداف المركز وإستراتيجيته.

وكان إطلاق فكرة خدمة "التمكين الذكي" قد تم خلال المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل، الذي أُقيم في مدينة الرياض العام الماضي، وهي خدمة تعتمد على أكواد خاصة في تقنية البلوتوث بالهواتف المحمولة، وتوفر لمُستخدميها من ذوي الإعاقة ميزات عدة للحصول على المعلومات الاستدلالية والطرق التي ينبغي أن يسلكوها للوصول إلى المرافق، حيث تعمل الخدمة على تمكين الصم من متابعة التنبيهات عن طريق الاهتزازات في الهاتف المحمول، فيما تُمكّن مستخدمي الكراسي المتحرّكة من الوصول إلى الأقسام والمرافق المختلفة باختيار الطرق المهيّأة للكراسي المتحرّكة، أما المكفوفون فتمكّنهم الخدمة من التجول بحرية أكبر عبر تحذيرات عن طريق الصوت.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
01:50 PM
اخر تعديل
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
12:07 AM

لأول مرة بالمملكة .. إطلاق خدمة "التمكين الذكي" لإرشاد ذوي الإعاقة

‏‫أطلقها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,366

في بادرة هي الأولى على مستوى المملكة، وبناءً على توجيه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز؛ رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، بتوفير التطبيقات الذكية كمنصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، قام المركز أخيراً بالتنسيق مع إحدى الشركات المختصة لإطلاق خدمة "التمكين الذكي"، التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة سهولة التحرُّك والاسترشاد داخل المباني باستخدام هواتفهم المحمولة.

وتوفر الخدمة لمُستفيديها الاعتماد على أنفسهم والاستقلالية التامة والاسترشاد دون طلب المساعدة أو الدعم اللازم في تنقلاتهم داخل المباني، مثل التنقل بين القاعات، وأماكن انعقاد الجلسات وورش العمل، وكذلك توفير الخدمات والمعلومات العامة، وتحديد الأماكن المطلوبة وطريقة الوصول إليها بسهولة.

ويسعى مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة نحو تعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي أو خدمات التمكين الذكي، لا سيما أنها توفر حلولاً استثنائية وعملية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفتح لهم آفاقاً جديدة في الحياة، لذا يعمل المركز على إيجاد البيئات الممكنة والداعمة كافة لتوفير هذه الخدمات لمُستحقيها بما يتيح لهم تجاوز تحدياتهم ويساعدهم على الانخراط في المجتمع بشكل كامل كجزءٍ من أهداف المركز وإستراتيجيته.

وكان إطلاق فكرة خدمة "التمكين الذكي" قد تم خلال المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل، الذي أُقيم في مدينة الرياض العام الماضي، وهي خدمة تعتمد على أكواد خاصة في تقنية البلوتوث بالهواتف المحمولة، وتوفر لمُستخدميها من ذوي الإعاقة ميزات عدة للحصول على المعلومات الاستدلالية والطرق التي ينبغي أن يسلكوها للوصول إلى المرافق، حيث تعمل الخدمة على تمكين الصم من متابعة التنبيهات عن طريق الاهتزازات في الهاتف المحمول، فيما تُمكّن مستخدمي الكراسي المتحرّكة من الوصول إلى الأقسام والمرافق المختلفة باختيار الطرق المهيّأة للكراسي المتحرّكة، أما المكفوفون فتمكّنهم الخدمة من التجول بحرية أكبر عبر تحذيرات عن طريق الصوت.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,027
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,473
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,337

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة