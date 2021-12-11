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"الغامدي": استضافة السعودية لأعمال هيئة الإذاعات العربية يعزز التعاون المشترك

أكد أن ذلك يجسد مكانة المملكة في الوطن العربي في المجالين الإذاعي والتلفازي

عبّر خالد الغامدي نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، عن سعادته باستضافة أعمال الهيئة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في دورتها الـ 41، مبديًا ارتياحه لاستقبال الزملاء والأشقاء الإعلاميين في الرياض.

وأكد "الغامدي" أن استضافة أعمال الهيئة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية من المملكة العربية السعودية تأتي إيمانًا منها بدورها الذي يجسد مكانتها في الوطن العربي في المجالين الإذاعي والتلفازي، بما يعزز التعاون المشترك العربي، عطفًا على أن المملكة عضو مؤسس في اتحاد إذاعات الدول العربية.

وقال إن أعمال الدورة في نسختها 41 قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي باللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، واليوم نحن خلال اجتماعات المجلس التنفيذي تمهيدًا لأعمال الجمعية العامة التي تنطلق الاثنين القادم برعاية وزير الإعلام، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

ورفع "الغامدي" في ختام تصريحاته شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتسخير كل الإمكانات لتطوير الإعلام.

وكان اجتماع المجلس التنفيذي الـ 106 قد عقد اليوم برئاسة عبد المحسن العواش رئيس الاتحاد وحضور رؤساء الهيئات العربية أعضاء المجلس ورؤساء الوفود العربية.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول أنشطة الاتحاد لعام 2021 قدمه المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية ويشمل مجالات التبادل الإخباري والبرامجي وتغطية الأحداث الكبرى داخل المنطقة العربية وخارجها والتدريب والاستثمار، كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية المجتمعة بالرياض.

وقد توجّه رئيس الاتحاد بالشكر والتقدير لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية على استضافتها الكريمة للاجتماعات وحسن التنظيم والاستقبال.

يُشار إلى أنه تم اليوم السبت المصادقة على مشروع جدول الأعمال وتقرير الإدارة العامة عن نشاطها خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي 105 والحالي 106 في مجال الإذاعة، في مجال التلفزيون "في مجال البرامج والأخبار"، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والمجال الرياضي، ومجال التكنولوجيا والتطوير.

وفي البند الثالث تمت المصادقة على تقرير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج عن نشاطه خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي 105 و 106.

أما في البند الرابع فقد صادق الاجتماع على مجال التدريب "تقرير المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني عن نشاطه خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي 105 و106، وتقرير حول نشاط أكاديمية الاتحاد للتدريب الإعلامي.

وفي البند الخامس وهو الأخير الذي تمت مناقشته اليوم من بين 10 بنود، فقد تمت إجازة تقرير الإدارة العامة حول فندق الاتحاد. على أن يتم غدًا الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021م مناقشة بقية البنود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغامدي": استضافة السعودية لأعمال هيئة الإذاعات العربية يعزز التعاون المشترك
سبق

عبّر خالد الغامدي نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، عن سعادته باستضافة أعمال الهيئة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في دورتها الـ 41، مبديًا ارتياحه لاستقبال الزملاء والأشقاء الإعلاميين في الرياض.

وأكد "الغامدي" أن استضافة أعمال الهيئة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية من المملكة العربية السعودية تأتي إيمانًا منها بدورها الذي يجسد مكانتها في الوطن العربي في المجالين الإذاعي والتلفازي، بما يعزز التعاون المشترك العربي، عطفًا على أن المملكة عضو مؤسس في اتحاد إذاعات الدول العربية.

وقال إن أعمال الدورة في نسختها 41 قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي باللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، واليوم نحن خلال اجتماعات المجلس التنفيذي تمهيدًا لأعمال الجمعية العامة التي تنطلق الاثنين القادم برعاية وزير الإعلام، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

ورفع "الغامدي" في ختام تصريحاته شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتسخير كل الإمكانات لتطوير الإعلام.

وكان اجتماع المجلس التنفيذي الـ 106 قد عقد اليوم برئاسة عبد المحسن العواش رئيس الاتحاد وحضور رؤساء الهيئات العربية أعضاء المجلس ورؤساء الوفود العربية.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول أنشطة الاتحاد لعام 2021 قدمه المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية ويشمل مجالات التبادل الإخباري والبرامجي وتغطية الأحداث الكبرى داخل المنطقة العربية وخارجها والتدريب والاستثمار، كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية المجتمعة بالرياض.

وقد توجّه رئيس الاتحاد بالشكر والتقدير لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية على استضافتها الكريمة للاجتماعات وحسن التنظيم والاستقبال.

يُشار إلى أنه تم اليوم السبت المصادقة على مشروع جدول الأعمال وتقرير الإدارة العامة عن نشاطها خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي 105 والحالي 106 في مجال الإذاعة، في مجال التلفزيون "في مجال البرامج والأخبار"، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والمجال الرياضي، ومجال التكنولوجيا والتطوير.

وفي البند الثالث تمت المصادقة على تقرير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج عن نشاطه خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي 105 و 106.

أما في البند الرابع فقد صادق الاجتماع على مجال التدريب "تقرير المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني عن نشاطه خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي 105 و106، وتقرير حول نشاط أكاديمية الاتحاد للتدريب الإعلامي.

وفي البند الخامس وهو الأخير الذي تمت مناقشته اليوم من بين 10 بنود، فقد تمت إجازة تقرير الإدارة العامة حول فندق الاتحاد. على أن يتم غدًا الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021م مناقشة بقية البنود.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
09:35 PM

"الغامدي": استضافة السعودية لأعمال هيئة الإذاعات العربية يعزز التعاون المشترك

أكد أن ذلك يجسد مكانة المملكة في الوطن العربي في المجالين الإذاعي والتلفازي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبّر خالد الغامدي نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، عن سعادته باستضافة أعمال الهيئة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في دورتها الـ 41، مبديًا ارتياحه لاستقبال الزملاء والأشقاء الإعلاميين في الرياض.

وأكد "الغامدي" أن استضافة أعمال الهيئة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية من المملكة العربية السعودية تأتي إيمانًا منها بدورها الذي يجسد مكانتها في الوطن العربي في المجالين الإذاعي والتلفازي، بما يعزز التعاون المشترك العربي، عطفًا على أن المملكة عضو مؤسس في اتحاد إذاعات الدول العربية.

وقال إن أعمال الدورة في نسختها 41 قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي باللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، واليوم نحن خلال اجتماعات المجلس التنفيذي تمهيدًا لأعمال الجمعية العامة التي تنطلق الاثنين القادم برعاية وزير الإعلام، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

ورفع "الغامدي" في ختام تصريحاته شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتسخير كل الإمكانات لتطوير الإعلام.

وكان اجتماع المجلس التنفيذي الـ 106 قد عقد اليوم برئاسة عبد المحسن العواش رئيس الاتحاد وحضور رؤساء الهيئات العربية أعضاء المجلس ورؤساء الوفود العربية.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول أنشطة الاتحاد لعام 2021 قدمه المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية ويشمل مجالات التبادل الإخباري والبرامجي وتغطية الأحداث الكبرى داخل المنطقة العربية وخارجها والتدريب والاستثمار، كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية المجتمعة بالرياض.

وقد توجّه رئيس الاتحاد بالشكر والتقدير لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية على استضافتها الكريمة للاجتماعات وحسن التنظيم والاستقبال.

يُشار إلى أنه تم اليوم السبت المصادقة على مشروع جدول الأعمال وتقرير الإدارة العامة عن نشاطها خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي 105 والحالي 106 في مجال الإذاعة، في مجال التلفزيون "في مجال البرامج والأخبار"، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والمجال الرياضي، ومجال التكنولوجيا والتطوير.

وفي البند الثالث تمت المصادقة على تقرير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج عن نشاطه خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي 105 و 106.

أما في البند الرابع فقد صادق الاجتماع على مجال التدريب "تقرير المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني عن نشاطه خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي 105 و106، وتقرير حول نشاط أكاديمية الاتحاد للتدريب الإعلامي.

وفي البند الخامس وهو الأخير الذي تمت مناقشته اليوم من بين 10 بنود، فقد تمت إجازة تقرير الإدارة العامة حول فندق الاتحاد. على أن يتم غدًا الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021م مناقشة بقية البنود.

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