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رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعقد ورشة عمل تراخيص الأندية

عقدت إدارة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم في العاصمة الرياض ورشة عمل لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وذلك لشرح نظام تراخيص الأندية للموسم الرياضي 2020 – 2021.

وقدّم مساعد مدير إدارة التراخيص بالرابطة ثامر المرشد خلال الورشة التي حضرها ممثلو الأندية الـ16 شرحًا عن الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالتراخيص، وأبرز التعديلات على النظام الإلكتروني للتراخيص "CLAS"المعتمد من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويهدف نظام التراخيص إلى تنظيم جميع المعايير المالية، الإدارية، القانونية، الرياضية والبنى التحتية؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على الأندية.

من جهته، قدّم المرشد شكره وتقديره للأندية وممثليها على التعاون الكبير لإنجاح وتطوير العمل الاحترافي في كرة القدم السعودية.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين تراخيص الأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعقد ورشة عمل تراخيص الأندية
سبق

عقدت إدارة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم في العاصمة الرياض ورشة عمل لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وذلك لشرح نظام تراخيص الأندية للموسم الرياضي 2020 – 2021.

وقدّم مساعد مدير إدارة التراخيص بالرابطة ثامر المرشد خلال الورشة التي حضرها ممثلو الأندية الـ16 شرحًا عن الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالتراخيص، وأبرز التعديلات على النظام الإلكتروني للتراخيص "CLAS"المعتمد من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويهدف نظام التراخيص إلى تنظيم جميع المعايير المالية، الإدارية، القانونية، الرياضية والبنى التحتية؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على الأندية.

من جهته، قدّم المرشد شكره وتقديره للأندية وممثليها على التعاون الكبير لإنجاح وتطوير العمل الاحترافي في كرة القدم السعودية.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
10:20 PM

رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعقد ورشة عمل تراخيص الأندية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت إدارة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم في العاصمة الرياض ورشة عمل لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وذلك لشرح نظام تراخيص الأندية للموسم الرياضي 2020 – 2021.

وقدّم مساعد مدير إدارة التراخيص بالرابطة ثامر المرشد خلال الورشة التي حضرها ممثلو الأندية الـ16 شرحًا عن الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالتراخيص، وأبرز التعديلات على النظام الإلكتروني للتراخيص "CLAS"المعتمد من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويهدف نظام التراخيص إلى تنظيم جميع المعايير المالية، الإدارية، القانونية، الرياضية والبنى التحتية؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على الأندية.

من جهته، قدّم المرشد شكره وتقديره للأندية وممثليها على التعاون الكبير لإنجاح وتطوير العمل الاحترافي في كرة القدم السعودية.

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