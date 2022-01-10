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بينها المملكة.. وزراء خارجية 4 دول خليجية يزورون الصين

يُتوقع أن تناقش إمدادات بكين من مصادر الطاقة

يبدأ وزراء خارجية أربع دول خليجية هي: السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، والبحرين، اليوم الاثنين، زيارة للصين تستمر خمسة أيام، في ظل ارتفاع كبير في أسعار النفط، الذي يعتمد العملاق الآسيوي عليه بشدة في اقتصاده.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الخارجية وانغ يي، وتستمر من الاثنين حتى الجمعة، وفقاً لـ"فرانس 24".

والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وقد أدى الانتعاش الاقتصادي العالمي في الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع حاد في أسعار كل مصادر الطاقة، خصوصا الغاز والنفط.

ونظراً للطلب المرتفع عالمياً عليها والاضطراب الذي أحدثه "كوفيد-19" في هذا المجال، تشعر بكين بالقلق إزاء إمداداتها.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" اليومية التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن "الزيارة قد تسهم في إحراز تقدم في المناقشات حول اتفاق التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينها المملكة.. وزراء خارجية 4 دول خليجية يزورون الصين
سبق

يبدأ وزراء خارجية أربع دول خليجية هي: السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، والبحرين، اليوم الاثنين، زيارة للصين تستمر خمسة أيام، في ظل ارتفاع كبير في أسعار النفط، الذي يعتمد العملاق الآسيوي عليه بشدة في اقتصاده.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الخارجية وانغ يي، وتستمر من الاثنين حتى الجمعة، وفقاً لـ"فرانس 24".

والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وقد أدى الانتعاش الاقتصادي العالمي في الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع حاد في أسعار كل مصادر الطاقة، خصوصا الغاز والنفط.

ونظراً للطلب المرتفع عالمياً عليها والاضطراب الذي أحدثه "كوفيد-19" في هذا المجال، تشعر بكين بالقلق إزاء إمداداتها.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" اليومية التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن "الزيارة قد تسهم في إحراز تقدم في المناقشات حول اتفاق التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي".

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
04:11 PM

بينها المملكة.. وزراء خارجية 4 دول خليجية يزورون الصين

يُتوقع أن تناقش إمدادات بكين من مصادر الطاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبدأ وزراء خارجية أربع دول خليجية هي: السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، والبحرين، اليوم الاثنين، زيارة للصين تستمر خمسة أيام، في ظل ارتفاع كبير في أسعار النفط، الذي يعتمد العملاق الآسيوي عليه بشدة في اقتصاده.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الخارجية وانغ يي، وتستمر من الاثنين حتى الجمعة، وفقاً لـ"فرانس 24".

والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وقد أدى الانتعاش الاقتصادي العالمي في الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع حاد في أسعار كل مصادر الطاقة، خصوصا الغاز والنفط.

ونظراً للطلب المرتفع عالمياً عليها والاضطراب الذي أحدثه "كوفيد-19" في هذا المجال، تشعر بكين بالقلق إزاء إمداداتها.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" اليومية التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن "الزيارة قد تسهم في إحراز تقدم في المناقشات حول اتفاق التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي".

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