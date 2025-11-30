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"محافظ الزلفي" يستقبل مدير الشؤون الإسلامية ويلتقي وفد المركز الوطني لـ"تقنية البيئة"

اجتمع برؤساء المراكز وناقش ظاهرة الاحتطاب والمباني القديمة المهجورة والسرعة الزائدة

استقبل محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، مديرَ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض، والتقى وفد المركز الوطني لتقنية البيئية، كما ترأس اجتماع رؤساء المراكز الأول لهذا العام 1443هـ.

وتفصيلاً، استقبل العتيبي بمكتبه في ديوان المحافظة فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض عبدالله بن نشاط السبيعي، بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد عبدالله القشعمي.

وجرى خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمة المساجد والعناية بها، وشملت زيارة السبيعي التفقدية عدد من مساجد المحافظة إضافة إلى تفقده إدارة المساجد كذلك، وقوفًا على مبنى الإدارة الجديد؛ مطلعًا على سير العمل ومستوى الإنجاز والتنفيذ.

والتقى محافظ الزلفي وفد المركز الوطني لتقنية البيئة التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بحضور منسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبده، وتناول اللقاء تفاصيل خطة عمل الوفد في رصد جودة الهواء بالمحافظة الذي يأتي ضمن متطلبات ومعايير منظمة الصحة العالمية للتأكد من جودة الهواء .

وأعرب العتيبي رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج المدينة الصحية عن شكره وامتنانه للوفد الزائر ومساهمتهم في رصد وتقييم جودة الهواء، الذي بدوره يسهم في مواجهة التلوث وتأثيره السلبي على جودة الحياة.

من جانب آخر ترأس محافظ الزلفي اجتماع رؤساء المراكز الأول لهذا العام 1443هـ، وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والأمنية من أبرزها وضع المباني القديمة والمهجورة داخل المراكز، وآلية معالجتها، إضافة إلى مناقشة ظاهرتي الاحتطاب والسرعة الزائدة على طريق الملك عبدالعزيز باتجاه مركز علقة وما نتج عنها من حوادث السير، وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وشدد العتيبي على أهمية متابعة احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"محافظ الزلفي" يستقبل مدير الشؤون الإسلامية ويلتقي وفد المركز الوطني لـ"تقنية البيئة"
سبق

استقبل محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، مديرَ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض، والتقى وفد المركز الوطني لتقنية البيئية، كما ترأس اجتماع رؤساء المراكز الأول لهذا العام 1443هـ.

وتفصيلاً، استقبل العتيبي بمكتبه في ديوان المحافظة فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض عبدالله بن نشاط السبيعي، بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد عبدالله القشعمي.

وجرى خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمة المساجد والعناية بها، وشملت زيارة السبيعي التفقدية عدد من مساجد المحافظة إضافة إلى تفقده إدارة المساجد كذلك، وقوفًا على مبنى الإدارة الجديد؛ مطلعًا على سير العمل ومستوى الإنجاز والتنفيذ.

والتقى محافظ الزلفي وفد المركز الوطني لتقنية البيئة التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بحضور منسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبده، وتناول اللقاء تفاصيل خطة عمل الوفد في رصد جودة الهواء بالمحافظة الذي يأتي ضمن متطلبات ومعايير منظمة الصحة العالمية للتأكد من جودة الهواء .

وأعرب العتيبي رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج المدينة الصحية عن شكره وامتنانه للوفد الزائر ومساهمتهم في رصد وتقييم جودة الهواء، الذي بدوره يسهم في مواجهة التلوث وتأثيره السلبي على جودة الحياة.

من جانب آخر ترأس محافظ الزلفي اجتماع رؤساء المراكز الأول لهذا العام 1443هـ، وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والأمنية من أبرزها وضع المباني القديمة والمهجورة داخل المراكز، وآلية معالجتها، إضافة إلى مناقشة ظاهرتي الاحتطاب والسرعة الزائدة على طريق الملك عبدالعزيز باتجاه مركز علقة وما نتج عنها من حوادث السير، وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وشدد العتيبي على أهمية متابعة احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
09:58 AM

"محافظ الزلفي" يستقبل مدير الشؤون الإسلامية ويلتقي وفد المركز الوطني لـ"تقنية البيئة"

اجتمع برؤساء المراكز وناقش ظاهرة الاحتطاب والمباني القديمة المهجورة والسرعة الزائدة

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فلاح الجوفان - الزلفي
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استقبل محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، مديرَ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض، والتقى وفد المركز الوطني لتقنية البيئية، كما ترأس اجتماع رؤساء المراكز الأول لهذا العام 1443هـ.

وتفصيلاً، استقبل العتيبي بمكتبه في ديوان المحافظة فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض عبدالله بن نشاط السبيعي، بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد عبدالله القشعمي.

وجرى خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمة المساجد والعناية بها، وشملت زيارة السبيعي التفقدية عدد من مساجد المحافظة إضافة إلى تفقده إدارة المساجد كذلك، وقوفًا على مبنى الإدارة الجديد؛ مطلعًا على سير العمل ومستوى الإنجاز والتنفيذ.

والتقى محافظ الزلفي وفد المركز الوطني لتقنية البيئة التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بحضور منسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبده، وتناول اللقاء تفاصيل خطة عمل الوفد في رصد جودة الهواء بالمحافظة الذي يأتي ضمن متطلبات ومعايير منظمة الصحة العالمية للتأكد من جودة الهواء .

وأعرب العتيبي رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج المدينة الصحية عن شكره وامتنانه للوفد الزائر ومساهمتهم في رصد وتقييم جودة الهواء، الذي بدوره يسهم في مواجهة التلوث وتأثيره السلبي على جودة الحياة.

من جانب آخر ترأس محافظ الزلفي اجتماع رؤساء المراكز الأول لهذا العام 1443هـ، وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والأمنية من أبرزها وضع المباني القديمة والمهجورة داخل المراكز، وآلية معالجتها، إضافة إلى مناقشة ظاهرتي الاحتطاب والسرعة الزائدة على طريق الملك عبدالعزيز باتجاه مركز علقة وما نتج عنها من حوادث السير، وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وشدد العتيبي على أهمية متابعة احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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