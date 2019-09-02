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"تعليم مكة": لا اختلاط بين طلاب وطالبات الصفوف المبكرة

دورات مياه مستقلة وفصول خاصة

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنه لا يوجد اختلاط بين طلاب الطفولة المبكرة في الفصول أو دورات المياه، وأن ما حدث هو إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين للمعلمات.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته مساء اليوم بمجمع زبيدة التعليمي بمناسبة تدشين مدير تعليم منطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد الزايدي، مساء اليوم مدارس الطفولة المبكرة في المجمع، برعاية أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص.

‏‫

وأفادت الإدارة بأن الهدف هو رفع الطاقة الاستيعابية لهذه المرحلة التي يجد أولياء الأمور صعوبة في تسجيل أبنائهم فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم مكة": لا اختلاط بين طلاب وطالبات الصفوف المبكرة
سبق

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنه لا يوجد اختلاط بين طلاب الطفولة المبكرة في الفصول أو دورات المياه، وأن ما حدث هو إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين للمعلمات.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته مساء اليوم بمجمع زبيدة التعليمي بمناسبة تدشين مدير تعليم منطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد الزايدي، مساء اليوم مدارس الطفولة المبكرة في المجمع، برعاية أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص.

‏‫

وأفادت الإدارة بأن الهدف هو رفع الطاقة الاستيعابية لهذه المرحلة التي يجد أولياء الأمور صعوبة في تسجيل أبنائهم فيها.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
08:36 PM

"تعليم مكة": لا اختلاط بين طلاب وطالبات الصفوف المبكرة

دورات مياه مستقلة وفصول خاصة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
28
10,333

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنه لا يوجد اختلاط بين طلاب الطفولة المبكرة في الفصول أو دورات المياه، وأن ما حدث هو إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين للمعلمات.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته مساء اليوم بمجمع زبيدة التعليمي بمناسبة تدشين مدير تعليم منطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد الزايدي، مساء اليوم مدارس الطفولة المبكرة في المجمع، برعاية أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص.

‏‫

وأفادت الإدارة بأن الهدف هو رفع الطاقة الاستيعابية لهذه المرحلة التي يجد أولياء الأمور صعوبة في تسجيل أبنائهم فيها.

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