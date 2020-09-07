النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
بعد التنازل في الحق الخاص

صدور الأحكام النهائية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي: السجن لمدد 124 سنة

السودان: 30 إصابة جديدة بكورونا وفاة واحدة وتعافي 5 أشخاص

باكستان تسجل 394 حالة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت السودان خلال الـ72 ساعة الماضية 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 5 أشخاص.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم أن عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان ارتفع إلى 13437 حالة، ووفاة 833 شخصا، فيما بلغت جملة المتعافين 6730 معافىً.

من جهة أخرى، سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 394 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 3 حالات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 298903 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6345 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 286016 حالة، في حين توجد 6542 حالة نشطة.

السودان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
السودان: 30 إصابة جديدة بكورونا وفاة واحدة وتعافي 5 أشخاص
سبق

سجلت السودان خلال الـ72 ساعة الماضية 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 5 أشخاص.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم أن عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان ارتفع إلى 13437 حالة، ووفاة 833 شخصا، فيما بلغت جملة المتعافين 6730 معافىً.

من جهة أخرى، سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 394 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 3 حالات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 298903 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6345 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 286016 حالة، في حين توجد 6542 حالة نشطة.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
05:04 PM

السودان: 30 إصابة جديدة بكورونا وفاة واحدة وتعافي 5 أشخاص

باكستان تسجل 394 حالة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
52

سجلت السودان خلال الـ72 ساعة الماضية 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 5 أشخاص.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم أن عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان ارتفع إلى 13437 حالة، ووفاة 833 شخصا، فيما بلغت جملة المتعافين 6730 معافىً.

من جهة أخرى، سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 394 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 3 حالات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 298903 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6345 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 286016 حالة، في حين توجد 6542 حالة نشطة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,764
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,282
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,342

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة