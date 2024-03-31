كيف احتفت "تونس" بالفن السعودي؟.. رئيس سابق لقَّب محمد عبده بـ"فنان العرب"

نماذج متعددة من الترحيب التونسي بمبدعي المملكة.. منهم "زمخشري" و"زيني"

احتفت تونس بالفن السعودي في جوانب عدة خلال عقود من الزمن. وكان من أبرز ذلك إطلاق رئيس تونس الأسبق الحبيب بورقيبة لقب "فنان العرب" على الفنان محمد عبده عام 1981 خلال حفل غنائي، حضره بورقيبة.

وهناك نماذج عدة من الترحيب التونسي بالمبدعين السعوديين، منهم أيقونة الأدب والشعر السعودي طاهر زمخشري، الذي أنتج العديد من أعماله في تونس وسط ترحيب رسمي وشعبي بإبداعاته.. إضافة إلى لطفي زيني، وهو شاعر وأديب وقاص، ومؤسس شركة للإنتاج السينمائي في مدينة سوسة التونسية، وفقًا لما نشره حساب الخارجية السعودية على "تويتر".