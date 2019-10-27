استقبل فرع الكلية التقنية ببلجرشي، الأحد؛ المتدربين المسجلين على برنامجَي: الأمن السيبراني، وصيانة الجوال، ضمن برامج التدريب المجتمعي "أتقن" المرحلة الخامسة. وقال مشرف فرع الكلية المهندس مشعل شباب الزهراني: إن البرامج التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تستهدف جميع أفراد المجتمع؛ لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية. وأضاف "الزهراني" أن مدة كل برنامج أربعة أيام، بمعدل 16 ساعة تدريبية، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، متمنيًا للجميع التوفيق والاستفادة من تلك البرامج.

"تقنية بلجرشي" تستقبل المتدرّبين على الأمن السيبراني وصيانة الجوال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-27 استقبل فرع الكلية التقنية ببلجرشي، الأحد؛ المتدربين المسجلين على برنامجَي: الأمن السيبراني، وصيانة الجوال، ضمن برامج التدريب المجتمعي "أتقن" المرحلة الخامسة.



وقال مشرف فرع الكلية المهندس مشعل شباب الزهراني: إن البرامج التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تستهدف جميع أفراد المجتمع؛ لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية.



وأضاف "الزهراني" أن مدة كل برنامج أربعة أيام، بمعدل 16 ساعة تدريبية، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، متمنيًا للجميع التوفيق والاستفادة من تلك البرامج.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 07:03 PM

"تقنية بلجرشي" تستقبل المتدرّبين على الأمن السيبراني وصيانة الجوال ضمن برامج "أتقن" لإكساب الأفراد المهارات الحياتية





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استقبل فرع الكلية التقنية ببلجرشي، الأحد؛ المتدربين المسجلين على برنامجَي: الأمن السيبراني، وصيانة الجوال، ضمن برامج التدريب المجتمعي "أتقن" المرحلة الخامسة.



وقال مشرف فرع الكلية المهندس مشعل شباب الزهراني: إن البرامج التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تستهدف جميع أفراد المجتمع؛ لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية.



وأضاف "الزهراني" أن مدة كل برنامج أربعة أيام، بمعدل 16 ساعة تدريبية، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، متمنيًا للجميع التوفيق والاستفادة من تلك البرامج.