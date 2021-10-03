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كم لقاحاً نالها سكان العالم؟ ومتى تعود الحياة لطبيعتها؟ اعرف الإجابة

"حصاد من 184 دولة".. بلدان الدخل الأعلى أسرع 20 مرة من الأدنى

بلغ حتى، صباح اليوم الأحد، عدد لقاحات كورونا "كوفيد - 19" التي تم إعطاؤها حول العالم 6.33 مليار جرعة في 184 دولة، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبيرغ الأمريكية.
وتشير البيانات إلى أن 6.33 مليار جرعة تكفي لتحصين 41.2% من سكان العالم بشكل كامل لكن بجرعات غير متوازنة؛ حيث تتم عمليات التلقيح في البلدان والمناطق ذات الدخل الأعلى بمعدل أسرع 20 مرة من البلدان والمناطق ذات الدخل الأدنى.

متى تعود الحياة إلى طبيعتها؟
يقول خبراء الأمراض المعدية إن الحياة لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها قبل تلقيح 70% إلى 85% من سكان العالم، ومن المرجح أن يستغرق الأمر 5 أشهر أخرى لتغطية 75% من سكان العالم في حال استمرت وتيرة التلقيح على المستوى الحالي والتي تبلغ في المتوسط أكثر من 18 مليون جرعة يومياً.

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كم لقاحاً نالها سكان العالم؟ ومتى تعود الحياة لطبيعتها؟ اعرف الإجابة
سبق

بلغ حتى، صباح اليوم الأحد، عدد لقاحات كورونا "كوفيد - 19" التي تم إعطاؤها حول العالم 6.33 مليار جرعة في 184 دولة، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبيرغ الأمريكية.
وتشير البيانات إلى أن 6.33 مليار جرعة تكفي لتحصين 41.2% من سكان العالم بشكل كامل لكن بجرعات غير متوازنة؛ حيث تتم عمليات التلقيح في البلدان والمناطق ذات الدخل الأعلى بمعدل أسرع 20 مرة من البلدان والمناطق ذات الدخل الأدنى.

متى تعود الحياة إلى طبيعتها؟
يقول خبراء الأمراض المعدية إن الحياة لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها قبل تلقيح 70% إلى 85% من سكان العالم، ومن المرجح أن يستغرق الأمر 5 أشهر أخرى لتغطية 75% من سكان العالم في حال استمرت وتيرة التلقيح على المستوى الحالي والتي تبلغ في المتوسط أكثر من 18 مليون جرعة يومياً.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
02:32 PM

كم لقاحاً نالها سكان العالم؟ ومتى تعود الحياة لطبيعتها؟ اعرف الإجابة

"حصاد من 184 دولة".. بلدان الدخل الأعلى أسرع 20 مرة من الأدنى

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خالد علي - الرياض
2
3,067

بلغ حتى، صباح اليوم الأحد، عدد لقاحات كورونا "كوفيد - 19" التي تم إعطاؤها حول العالم 6.33 مليار جرعة في 184 دولة، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبيرغ الأمريكية.
وتشير البيانات إلى أن 6.33 مليار جرعة تكفي لتحصين 41.2% من سكان العالم بشكل كامل لكن بجرعات غير متوازنة؛ حيث تتم عمليات التلقيح في البلدان والمناطق ذات الدخل الأعلى بمعدل أسرع 20 مرة من البلدان والمناطق ذات الدخل الأدنى.

متى تعود الحياة إلى طبيعتها؟
يقول خبراء الأمراض المعدية إن الحياة لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها قبل تلقيح 70% إلى 85% من سكان العالم، ومن المرجح أن يستغرق الأمر 5 أشهر أخرى لتغطية 75% من سكان العالم في حال استمرت وتيرة التلقيح على المستوى الحالي والتي تبلغ في المتوسط أكثر من 18 مليون جرعة يومياً.

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