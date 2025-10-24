الاتفاق يسعى إلى العودة لسكة الانتصارات .. والشباب لـ(فرملة) الفرسان

في افتتاح الجولة 8 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين، تجمع الأولى الشباب والوحدة، والثانية الاتفاق والعدالة.

على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في الرياض يستضيف الشباب نظيره الوحدة وصيف الدوري الذي يملك 15 نقطة.

يسعى الشباب الخامس برصيد 12 نقطة إلى استغلال معنويات لاعبيه العالية بعد الفوز على الاتفاق الجولة الماضية لإيقاف الانطلاقة القوية لمنافسه.

وفي الدمام يحل العدالة ضيفًا على الاتفاق، وجمع الاتفاق 6 نقاط في الجولات السبع الماضية في المركز الـ 12 بفارق نقطة واحدة عن العدالة العاشر.



ويسعى الاتفاق إلى وضع حدٍ لسلسلة نتائجه السلبية على ملعبه أمام العدالة الذي هو الآخر خسر من أمام الفتح في ديربي الأحساء الجولة الماضية بخمسة أهداف لثلاثة.

