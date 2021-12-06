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قرعة "البطولة الآسيوية" توقع السعودية في المجموعة الثانية

أقيمت اليوم في مجمع "إثراء"

أجريت اليوم الاثنين قرعة البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد للرجال والمؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا- السويد"، والتي ستقام في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18-31 يناير المقبل، بمشاركة 17 منتخباً.

وجرت مراسم القرعة في مركز الملك عبدالعزيز العالمي "إثراء"، كما تم الكشف عن هوية وشعار البطولة، بحضور بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا، أمين الصندوق بالاتحاد الآسيوي، وأحمد أبو الليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، بالإضافة لفاضل النمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد كبير من رؤساء أندية المنطقة الشرقية واللاعبين السابقين.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران وأستراليا والهند، وضمت المجموعة الأولى: كوريا الجنوبية والكويت والأردن وسنغافورة، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات قطر والإمارات والعراق وعمان، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات اليابان والبحرين وهونغ كونغ وأوزباكستان وفيتنام.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، الذي يتألف من 8 فرق، سيتم توزيعهم على مجموعتين تلعب بنظام الدوري، يتأهل منها صاحبا المركز الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، وإلى كأس العالم مباشرة، فيما يتنافس صاحبا المركز الثالث من كل مجموعة على المقعد الخامس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قرعة "البطولة الآسيوية" توقع السعودية في المجموعة الثانية
سبق

أجريت اليوم الاثنين قرعة البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد للرجال والمؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا- السويد"، والتي ستقام في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18-31 يناير المقبل، بمشاركة 17 منتخباً.

وجرت مراسم القرعة في مركز الملك عبدالعزيز العالمي "إثراء"، كما تم الكشف عن هوية وشعار البطولة، بحضور بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا، أمين الصندوق بالاتحاد الآسيوي، وأحمد أبو الليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، بالإضافة لفاضل النمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد كبير من رؤساء أندية المنطقة الشرقية واللاعبين السابقين.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران وأستراليا والهند، وضمت المجموعة الأولى: كوريا الجنوبية والكويت والأردن وسنغافورة، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات قطر والإمارات والعراق وعمان، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات اليابان والبحرين وهونغ كونغ وأوزباكستان وفيتنام.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، الذي يتألف من 8 فرق، سيتم توزيعهم على مجموعتين تلعب بنظام الدوري، يتأهل منها صاحبا المركز الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، وإلى كأس العالم مباشرة، فيما يتنافس صاحبا المركز الثالث من كل مجموعة على المقعد الخامس.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
04:52 PM

قرعة "البطولة الآسيوية" توقع السعودية في المجموعة الثانية

أقيمت اليوم في مجمع "إثراء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أجريت اليوم الاثنين قرعة البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد للرجال والمؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا- السويد"، والتي ستقام في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18-31 يناير المقبل، بمشاركة 17 منتخباً.

وجرت مراسم القرعة في مركز الملك عبدالعزيز العالمي "إثراء"، كما تم الكشف عن هوية وشعار البطولة، بحضور بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا، أمين الصندوق بالاتحاد الآسيوي، وأحمد أبو الليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، بالإضافة لفاضل النمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد كبير من رؤساء أندية المنطقة الشرقية واللاعبين السابقين.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران وأستراليا والهند، وضمت المجموعة الأولى: كوريا الجنوبية والكويت والأردن وسنغافورة، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات قطر والإمارات والعراق وعمان، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات اليابان والبحرين وهونغ كونغ وأوزباكستان وفيتنام.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، الذي يتألف من 8 فرق، سيتم توزيعهم على مجموعتين تلعب بنظام الدوري، يتأهل منها صاحبا المركز الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، وإلى كأس العالم مباشرة، فيما يتنافس صاحبا المركز الثالث من كل مجموعة على المقعد الخامس.

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