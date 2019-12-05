رينارد يواجه قطر بمهاجمين.. تعرف على تشكيلة الأخضر

زج الفرنسي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بالثنائي: فراس البريكان، وعبدالله الحمدان، في تشكيلة المنتخب السعودي الذي سيخوض مباراة نصف نهائي خليجي 24 أمام منتخب قطر اليوم.



وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

فواز القرني، ياسر الشهراني، حسان تمبكتي، محمد خبراني، سلطان الغنام، عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، محمد كنو، نواف العابد، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.