رينارد يواجه قطر بمهاجمين.. تعرف على تشكيلة الأخضر
زج الفرنسي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بالثنائي: فراس البريكان، وعبدالله الحمدان، في تشكيلة المنتخب السعودي الذي سيخوض مباراة نصف نهائي خليجي 24 أمام منتخب قطر اليوم.
المنتخب السعودي
خليجي 24
منتخب قطر
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
فواز القرني، ياسر الشهراني، حسان تمبكتي، محمد خبراني، سلطان الغنام، عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، محمد كنو، نواف العابد، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.
رينارد يواجه قطر بمهاجمين.. تعرف على تشكيلة الأخضر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-12-05
زج الفرنسي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بالثنائي: فراس البريكان، وعبدالله الحمدان، في تشكيلة المنتخب السعودي الذي سيخوض مباراة نصف نهائي خليجي 24 أمام منتخب قطر اليوم.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
فواز القرني، ياسر الشهراني، حسان تمبكتي، محمد خبراني، سلطان الغنام، عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، محمد كنو، نواف العابد، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
07:10 PM
رينارد يواجه قطر بمهاجمين.. تعرف على تشكيلة الأخضر
زج الفرنسي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بالثنائي: فراس البريكان، وعبدالله الحمدان، في تشكيلة المنتخب السعودي الذي سيخوض مباراة نصف نهائي خليجي 24 أمام منتخب قطر اليوم.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
فواز القرني، ياسر الشهراني، حسان تمبكتي، محمد خبراني، سلطان الغنام، عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، محمد كنو، نواف العابد، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.