عمداء ومنسوبو جامعة الملك خالد في اليوم الوطني الـ90: سيري مملكتنا الغالية نحو المجد

جدّدوا العهد والولاء عاقدين العزمَ على بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن

رفع عمداء وعميدات ومنسوبو ومنسوبات جامعة الملك خالد؛ التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، مجددين العهد والولاء وعاقدين العزم على بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن، ومؤكدين أن المملكة مقبلة على مستقبل مشرق وزاهر في ظل رؤية طموحة.

سلمان التاريخ

وأكد عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور أحمد آل فائع، أن احتفال المملكة العربية السعودية في هذا اليوم باليوم الوطني المجيد؛ يأتي بعد مسيرة مزدهرة من التطور والنماء والتنمية في مختلف المجالات، التي اختصرت مسافات الزمن وحققت قفزات تنموية وعلمية واقتصادية واجتماعية لم تحققها بعض الدول المتقدمة في قرون طويلة، وذلك نتيجة حرص القيادة الحكيمة على بناء هذا الوطن منذ عهد المؤسس، مرورًا بأبنائه الملوك: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله، إلى هذا العصر الزاهر بقيادة سلمان التاريخ، وولي عهده الشاب الطموح الأمير محمد بن سلمان، صاحب رؤية المملكة 2030 التي رسمت مسيرة مستقبلية لهذا الكيان الشامخ.

حب وانتماء

وبيّن عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني أننا نحتفل بالذكرى الـ90 لتوحيد البلاد، هذه المناسبة الملهمة لأجيالنا القادمة بالقيم والمبادئ والتضحيات التي رافقت مرحلة البناء، مؤكدًا أنها مناسبة للتعبير عن الحب والانتماء لهذه الأرض الطاهرة والولاء لمن أسّسها وشارك في بنائها حتى جعلها بهذا الشكل المشهود له، مشيرًا إلى أن المملكة شهدت في وقت قصير قفزاتٍ حضارية لا تضاهى في مجالات مختلفة؛ فمنذ تولّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله شهدت البلاد أكبر القفزات المعرفية والتقنية على يد عرّاب المرحلة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

دولة عظيمة

وقال مستشار رئيس الجامعة عميد التطوير الأكاديمي والجودة الدكتور ناصر آل طيران: "المعاناة مقياس للعظمة، وبالعودة إلى الكوارث التي مرت على الإنسانية نجد المعاناة المحرك الحقيقي لعجلة الإبداع والتطور والاختراع والكوارث مؤشرات أداء فعالة لقياس تطور الدول وقياس تميزها الاستثنائي، واليوم الوطني الـ90 يأتي لهذا البلد العظيم والعالم أجمع يمر بأزمة وجائحة كورونا التي بينت لمواطني الدول مقاييس الدول العظمى وما يجب أن تتمتع به الدول من نظام متين، يوفر خدمات متميزة، مشيدًا بما قامت به المملكة العظمى خلال هذه الأزمة سواء لشعبها أم للعالم أم حتى للمنظمات العالمية، سواء الصحية أم غيرها؛ مما جعل منها أنموذجاً للعظمة.

نمو وازدهار

وهنأ عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر عقيل، القيادة الحكيمة بمناسبة اليوم الوطني 90 الذي يعيد إلى الأذهان ما قام به البطل المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - من ملحمة تاريخية وحّد بها أطراف المملكة وجعلها تحت راية واحدة، مؤكدًا أنه منذ ذلك الوقت والمملكة في نمو وازدهار متواصل، معبرًا عن فخره بتقدم دولتنا العظيمة التي أصبحت تضاهي كل الدول المتقدمة في الكثير من المجالات بفضل الله ثم بفضل ما تنعم به من مخلصين رفعوا رايتها في المحافل الدولية والإقليمية.

عنوان الأمان

وعبر عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله آل عضيد في هذه المناسبة، عن فخره واعتزازه بالوطن وما تحقق على أرضه من منجزات، واصفًا إياه بعنوان الأمان ورمزُ الوِئام، ورسالةُ السلام.

وقال آل عضيد: "وطني جبلٌ شامخٌ تعجزُ الكلمات والعبارات عن وصفه، دُمت عزيزًا يا وطن، وسلِمت من كلِّ المحن، وبقيت رمزاً للشموخِ على مرِّ الزَّمن"، سائلًا الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء والرفاه والعز والتمكين والاستقرار على هذه البلاد المباركة.

رؤية ثاقبة

وأكد عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور سليمان الحميِّد أنه منذ إعلان توحيد هذا البلد على يد المؤسس - رحمه الله - بعد جهاد وعناء عظيمين، وساكنوه يحظون بالألفة والاجتماع شعوباً وقبائل بعد فرقة وتناحر وخوف وجوع، مؤكدًا أن الجميع يهنأ بتوحيد هذه الدولة المباركة بالأمن والأمان والطمأنينة واجتماع الشمل وتوحيد الصف، لافتًا إلى أننا نجدد في هذا اليوم الفرحة في عهد ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله، في هذا العهد الميمون الذي يستمر فيه العطاء وتحقيق مسيرة تنموية شاملة وفق رؤية ثاقبة.

تنمية حقيقية

ووصف عميد كلية طب الأسنان الدكتور إبراهيم الشهراني ذكرى اليوم الوطني بيوم الوحدة والتكامل بين قيادات الدولة وشعبها، وتحقق هذا الإنجاز التاريخي الذي استطاع قيادة الدولة نحو التطوير والازدهار والتقدم، وذلك مع التمسك بالعقائد الثابتة، وبكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أنه من الواجب على الأجيال القادمة الحرص على هذا التقدم والحضارة التي تشهدها البلاد، مع العمل على مساندتها لكي تكون أقوى وأكثر تقدماً.

فخر واعتزاز

من جانبه قال عميد كلية العلوم والآداب بمحايل عسير الدكتور إبراهيم آل قايد: "إنَّ ذِكْرَى اليومِ الوطنيِّ هي ذِكْرى فخرٍ واعتزازٍ لِكلِّ مُواطنٍ سُعودي، فهي تُذكِّرُنا بِتِلْكَ الملحمةِ العظيمة التي قادَها الملكُ عبدُالعزيز - رَحمه الله - ووحَّدَ بها أرجاءَ هذا الوطن الغالي على قلوبنا تحتَ رايةِ التوحيد، وتمرُّ علينا هذه الذكرى لنستلهمَ العبرَ والدروسَ من سيرةِ القائدِ الفذِّ الملكِ عبدالعزيز، الذي استطاعَ بتوفيق الله أَنْ يَضَعَ قواعدَ هذا البناء الشَّامِخِ، ويُشَيِّدَ منطلقاتِهِ وَثَوَابِته".

أهداف جديدة

وعبرت عميدة كليتي العلوم والآداب والمجتمع برجال ألمع الدكتورة سهام آل حيدر، عن صادق تهانيها وأمنياتها بأن يعيد الله هذه الذكرى كل عام ووطننا وقيادته وشعبه بخير، وكل عام وجامعتنا وطلابنا وطالباتنا في تطور مستمر، آملة أن نحقق أهدافًا علمية جديدة في بيئة تعليمية حاضنة للإبداع تحظى باهتمام قيادتنا الرشيدة.

مشاعر ولاء

كذلك أوضحت عميدة كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل الدكتورة نورة بانافع، وعميدة كلية التمريض بأبها الدكتورة عايدة القرني؛ أن ذكرى اليوم الوطني حافلة بالإنجاز والخير والسلام والأمان، وهي ذكرى عطرة في يوم توحيد مملكتنا الحبيبة على يد المؤسس - المغفور له - الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رافعة أجمل التهاني وأصدق مشاعر الولاء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الكريم.

منارة التوحيد

‎وأكدت عميدة كلية المجتمع للبنات بأبها الدكتورة منيرة أبوحمامة، أن المملكة العربية السعودية تحتفل بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، في عام منجزات جديد، مشيرة إلى أن ‎عاماً يأتي وعاماً يمضي وكُل عام ويظل الوطن شامخاً للأنام ومنارة التوحيد إلى الأبد، داعية الله أن يديم علينا أمننا واستقرارنا، ويوفق حكامنا.

بناء ونماء

وأكد مستشار رئيس الجامعة المشرف على منصة kkux ووحدة التصميم الدكتور فهد الأحمري، أن اليوم الوطني يحل في ذكراه الـ90 لبلادنا الحبيبة وهو اليوم الذي يتذكر فيه أبناء هذه البلاد حينما جمع الله الشمل ولم شتات هذا الوطن المعطاء، لتبنى أعظم المنجزات الحضارية وتستمر فيه عجلة البناء والنماء لتثمر أعظم الثمار، لافتًا إلى أن ما تعيشه بلادنا من أمن وأمان, وما تشهده من لحمة واستقرار، وما تملكه من إمكانات, تستوجب منا شكر الله، وتوجب علينا المحافظة على مكتسباته وأمنه واستقراره وأن نقف صفا واحداً خلف قيادتنا العظيمة.

القيادة الواعية

وأكد مستشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سعيد الرقيب أن النهضة الشاملة المتكاملة التي يشهدها وطننا المعطاء، والأمن والأمان اللذين ينعم بهما من يعيش على ثراه؛ مدعاة لشكر الله تعالى ثم الفخر بالقيادة الواعية الراعية التي جعلت من كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم مثلًا تسير على آثاره، وتستنير بأنواره، لافتًا إلى أن هذه النعم المتعددة تتطلب من الجميع أن نسعى جاهدين لتحقيق ما تصبو إليه القيادة الحكيمة من الحفاظ على اللُّحمة الوطنية، وتحقيق رؤية المملكة 2030، ومكافحة كل ما هو دخيل على إرثنا الديني والوطني الأصيل بما يحقق الأمن والاستقرار والتطوير في شتى مناحي الحياة.

علو وشموخ

ودعا المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة للأمن السيبراني الدكتور محمد الصقر، بالرحمة لوالدنا المؤسس جلالة الملك عبد العزيز في ذكرى اليوم الوطني الـ90، مشيدًا بهذا الوطن المعطاء والآمن والكريم الذي تجاوز كل التحديات والمصاعب في منطقة تعج بالصراعات وقلة الأمن والخوف في زمن بعيد، مقارنًا ذلك بما تحظى به مملكتنا الغالية من تقدم وتطور في جميع المجالات في الوقت الحاضر، باعثًا أحر التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الملهم الأمير محمد بن سلمان ولكافة الشعب السعودي الكريم، موصلًا تهانيه لجنودنا الأبطال في الحد الجنوبي ولأسرهم "وكل عام ووطننا من علو في علو ومن شموخ في شموخ متكاتفين متعاضدين مخلصين لهذا الوطن".

دامت الأفراح

وقال وكيل كلية العلوم والآداب بمحايل عسير للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور صَالِح السُّهَيْميّ: "دامت الأفراح يا وطني، ودام حبك غيثًا في نفوس أهله الأوفياء، وها نحن جميعًا نردد معًا لبلادي: سارعي للمجد والعلياء؛ نرددها ونحن في مرحلة النهوض المستمر.. وطني الحبيب وأنت موئل عزة، وللمتأمل أن يبحث في تاريخ حضارة هذا الوطن الخالد وهو ينتمي لأرض الجزيرة العربية بتاريخها العريق منذ القدم؛ ليتأكد من كونه المنارة التي تشع حضارةً وحضورًا في المحافل الدولية".

الوطنية التزام

وقال وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بفرع تهامة الدكتور عبدالله حسن الشهري: "الوطنية تشكل إطاراً فكرياً وشعورياً تجاه الوطن والمجتمع وولاة الأمر، كالشعور بالحب والانتماء والولاء.. الوطنية تعني احترام أفراد المجتمع لبعضهم البعض، وكذلك تقيد المواطنين بالنظام العام للدولة، فاحترام الأفراد للنظام مؤشر على احترامهم للوطن الذي يعيشون فيه، والوطنية كذلك تعني احترام الأفراد لأعمالهم وأداء ما أوكل إليهم من عمل بمنتهى الدقة والأمانة".

فخر ومجد

وأكدت أستاذ البلاغة والنقد المشارك ووكيلة كلية العلوم الإنسانية الدكتورة سهير القحطاني، ووكيلة كلية اللغات والترجمة الدكتورة سالمة القحطاني؛ أن يوم المملكة العربية السعودية الوطني، يوم ماضٍ عريق وحاضر تليد، نفخر فيه بعقيدتنا وبهويتنا ومنجزاتنا وقوتنا بالله، مؤكدتين أنه في يوم وطننا الحبيب نجدد انتماءنا وولاءنا فهو وطن نفديه ويفدينا وبالحق نؤيده، داعيتين الله لقادته بالتوفيق والسداد والعزة والسلام، معبّرتين عن فخرهما بانتمائهما لهذا الوطن.

أجمل التهاني

ورفعت الأستاذ الدكتور بكلية التربية لبنى العجمي، ومساعدة المشرف العام على الإدارة العامة لطلاب المنح الدكتورة جميلة القحطاني، لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ أجمل التهاني وأصدق مشاعر الولاء بمناسبة اليوم الوطني التسعين، سائلتين المولى أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

تطور وارتقاء

وأشار أستاذ الأدب والنقد المساعد بكلية العلوم والآداب بظهران الجنوب الدكتور إبراهيم المحائلي، وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الإنسانية الدكتور إدريس القوزي؛ إلى أن يومنا الوطني يشكل مناسبة مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، وأضافا أننا طيلة هذا العمر المديد ونحن ولله الحمد ننعم في رغد من العيش، وأمن وارف الظلال، داعين الله أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم على بلادنا الرخاء والازدهار.

وطن طموح

وعبر مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ عبدالرحمن حموض، والمدير العام لمكتب رئيس الجامعة محمد بن علي نهاري، ومدير عام إدارة عمليات الموارد البشرية للموظفين محمد بن شايع النهاري، ومدير عام إدارة عمليات الأساتذة بعمادة الموارد البشرية صالح آل الحارث النجراني، ومدير إدارة التطوير الإداري بعمادة الموارد البشرية علي بن صالح آل دميح، ومدير إدارة عمادة القبول والتسجيل محمد موسى، ومديرة إدارة الإعلام والاتصال بالجامعة سارة القحطاني؛ عن تهانيهم للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني التسعين، مؤكدين أننا في هذا اليوم المجيد نستلهم التضحيات العظيمة التي قدمها الملك المؤسس ونتأمل مراحل بناء الدولة السعودية وما حظيت به من اهتمام في مختلف المجالات حتى جاءت مرحلة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لتنطلق المملكة في فضاء رحب وفق رؤية طموحة بعمل دؤوب من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمخلصين.

وأضافوا: كل يوم نعيشه على أرض هذا الوطن هو يوم وطني نحتفل به، ولا يقتصر على يوم محدد من العام، مشيرين إلى أن هذا التاريخ يوافق توحيد أرجاء هذا الكيان العظيم قبل تسعين عاماً على يد جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، وفي كل عام نتباهى فيه بكل فخر واعتزاز بإنجازات هذه البلاد المباركة التي تتقدم بشكل متسارع في التنمية على جميع الأصعدة بقيادة حكيمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله.

تقدم وتطور

وعبر مساعد المدير العام لمكتب رئيس الجامعة عادل محمد عسيري، ومدير إدارة أمانة مجلس الجامعة حمزة بن أحمد آل سعيد، وسكرتير رئيس الجامعة شاكر بن عامر آل عامر، ومدير إدارة العلاقات العامة محمد القاضي، ومدير الإعلام والعلاقات بفرع تهامة علي الشهري، ورئيس قسم الشؤون المالية بإدارة العلاقات العامة علي آل ملحم، ورئيس وحدة التعاقد والتعاون الأكاديمي بوكالة الشؤون التعليمية والأكاديمية ماجد بن عبدالله عسيري، ومدير مكتب المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والعلاقات عبدالرحمن محيي، ورئيس قسم الهوية المؤسسية بإدارة العلاقات العامة عبدالله عبدالرحمن الشهري؛ عن تهانيهم للقيادة الرشيدة ولأبناء هذا الوطن بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90، سائلين الله أن يديم الأمن والأمان، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يعيد هذه الذكرى أعوامًا مديدة تحظى فيها بلادنا بمزيد من التقدم والتطور، مشيدين بالنهضة التي تشهدها المملكة على مر السنين، مؤكدين ثقتهم في قدرة القيادة الحكيمة على تحدي الصعاب والتقدم بالمكان والإنسان نحو التطور والازدهار في جميع المجالات.