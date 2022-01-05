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أثارت غضب جارتها الجنوبية واليابان.. كوريا الشمالية تختبر صاروخًا باليستيًّا

أطلقته قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا في اتجاه البحر، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت كوريا الجنوبية واليابان، في أول تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد.

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت ما يُفترض أنه صاروخ باليستي، في اتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، قرابة الساعة 08:10 الأربعاء (23:10 ت غ الثلاثاء)، من مقاطعة جاغنغ المحاذية للصين، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهته، أعرب مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي عقب اجتماع طارئ عن القلق إزاء عملية الإطلاق.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "إنها على الأرجح تجربة إطلاق صاروخ باليستي".

وأضاف في تصريحات لصحافيين: "من المؤسف حقًّا أن تواصل كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ منذ العام الماضي".

وتأتي التجربة الصاروخية الأولى هذا العام للدولة المزودة بالسلاح النووي، في أعقاب عام شهد سلسلة اختبارات شملت أسلحة من نوع جديد رغم الصعوبات الاقتصادية والجائحة.

ومنذ تولي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون السلطة قبل عِقْد، حقق البرنامج العسكري لكوريا الشمالية تقدمًا كبيرًا رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أثارت غضب جارتها الجنوبية واليابان.. كوريا الشمالية تختبر صاروخًا باليستيًّا
سبق

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا في اتجاه البحر، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت كوريا الجنوبية واليابان، في أول تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد.

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت ما يُفترض أنه صاروخ باليستي، في اتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، قرابة الساعة 08:10 الأربعاء (23:10 ت غ الثلاثاء)، من مقاطعة جاغنغ المحاذية للصين، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهته، أعرب مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي عقب اجتماع طارئ عن القلق إزاء عملية الإطلاق.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "إنها على الأرجح تجربة إطلاق صاروخ باليستي".

وأضاف في تصريحات لصحافيين: "من المؤسف حقًّا أن تواصل كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ منذ العام الماضي".

وتأتي التجربة الصاروخية الأولى هذا العام للدولة المزودة بالسلاح النووي، في أعقاب عام شهد سلسلة اختبارات شملت أسلحة من نوع جديد رغم الصعوبات الاقتصادية والجائحة.

ومنذ تولي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون السلطة قبل عِقْد، حقق البرنامج العسكري لكوريا الشمالية تقدمًا كبيرًا رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
02:56 PM

أثارت غضب جارتها الجنوبية واليابان.. كوريا الشمالية تختبر صاروخًا باليستيًّا

أطلقته قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا في اتجاه البحر، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت كوريا الجنوبية واليابان، في أول تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد.

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت ما يُفترض أنه صاروخ باليستي، في اتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، قرابة الساعة 08:10 الأربعاء (23:10 ت غ الثلاثاء)، من مقاطعة جاغنغ المحاذية للصين، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهته، أعرب مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي عقب اجتماع طارئ عن القلق إزاء عملية الإطلاق.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "إنها على الأرجح تجربة إطلاق صاروخ باليستي".

وأضاف في تصريحات لصحافيين: "من المؤسف حقًّا أن تواصل كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ منذ العام الماضي".

وتأتي التجربة الصاروخية الأولى هذا العام للدولة المزودة بالسلاح النووي، في أعقاب عام شهد سلسلة اختبارات شملت أسلحة من نوع جديد رغم الصعوبات الاقتصادية والجائحة.

ومنذ تولي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون السلطة قبل عِقْد، حقق البرنامج العسكري لكوريا الشمالية تقدمًا كبيرًا رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.

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