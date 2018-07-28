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ألمانيا تسجّل 1545 إصابة جديدة بكورونا و71 حالة بالصين

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و758401 بعد تسجيل 1545 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91565 بعد تسجيل 38 وفاة إضافية.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن بر الصين الرئيس سجّل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 31 من الإصابات الجديدة محلية، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 92676، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا تسجّل 1545 إصابة جديدة بكورونا و71 حالة بالصين
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و758401 بعد تسجيل 1545 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91565 بعد تسجيل 38 وفاة إضافية.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن بر الصين الرئيس سجّل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 31 من الإصابات الجديدة محلية، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 92676، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
08:29 AM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
02:02 AM

ألمانيا تسجّل 1545 إصابة جديدة بكورونا و71 حالة بالصين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برلين
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و758401 بعد تسجيل 1545 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91565 بعد تسجيل 38 وفاة إضافية.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن بر الصين الرئيس سجّل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 31 من الإصابات الجديدة محلية، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 92676، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

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