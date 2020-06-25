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جامعة أم القرى تُوَقع اتفاقية كرسي بحثي لإحياء التراث الإسلامي

يهدف لعرض النتاج الفكري المحقق وإثراء المكتبة العلمية بالدراسات

وقّع رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل بمكتبه اليوم، عقد إنشاء "كرسي أم القرى لإحياء التراث الإسلامي" مع الشيخ منصور أبو ريـاش رئيس مجلس النظارة بمؤسسة أوقاف الشريف منصور أبو رياش بمكة المكرمة، في إطار حفظ النتاج الفكري ونشر المخطوطات الإسلامية وتقديم الاستشارات العلمية.

وأكد رئيس الجامعة أن الكرسي يأتي امتدادًا للكراسي العلمية التي تشرف على رعايتها الجامعة، وحققت العديد من المنجزات العلمية؛ مهنئًا إنشاء هذا الكرسي العلمي الذي يدعم الشراكة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة ورجال الأعمال خاصةً، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة؛ منوهًا بما تحظى به الجامعة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله.

بدوره، أوضح أستاذ الكرسي الدكتور محمد بن عبيد، أن الكرسي العلمي يسعى إلى تحقيق ونشر المخطوطات الإسلامية، وتقديم الاستشارات العلمية المتخصصة، والتعاون مع الجهات العلمية المشابهة داخل المملكة وخارجها في مجال الكرسي العلمي، كما يهدف الكرسي إلى عرض النتاج الفكري المحقق في مجال التراث الإسلامي للباحثين وإثراء المكتبة العلمية بالعديد من الدراسات والأبحاث؛ خاصةً ما يتعلق بتراث مكة والمشاعر المقدسة؛ وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وحضر توقيع العقد وكيلُ الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالوهاب الرسيني، وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور محمد الصوفي، ووكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية الدكتور عبدالإله الغامدي، وأستاذ الكرسي مستشار معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي بالجامعة الدكتور محمد بن عبيد.

جامعة أم القرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة أم القرى تُوَقع اتفاقية كرسي بحثي لإحياء التراث الإسلامي
سبق

وقّع رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل بمكتبه اليوم، عقد إنشاء "كرسي أم القرى لإحياء التراث الإسلامي" مع الشيخ منصور أبو ريـاش رئيس مجلس النظارة بمؤسسة أوقاف الشريف منصور أبو رياش بمكة المكرمة، في إطار حفظ النتاج الفكري ونشر المخطوطات الإسلامية وتقديم الاستشارات العلمية.

وأكد رئيس الجامعة أن الكرسي يأتي امتدادًا للكراسي العلمية التي تشرف على رعايتها الجامعة، وحققت العديد من المنجزات العلمية؛ مهنئًا إنشاء هذا الكرسي العلمي الذي يدعم الشراكة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة ورجال الأعمال خاصةً، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة؛ منوهًا بما تحظى به الجامعة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله.

بدوره، أوضح أستاذ الكرسي الدكتور محمد بن عبيد، أن الكرسي العلمي يسعى إلى تحقيق ونشر المخطوطات الإسلامية، وتقديم الاستشارات العلمية المتخصصة، والتعاون مع الجهات العلمية المشابهة داخل المملكة وخارجها في مجال الكرسي العلمي، كما يهدف الكرسي إلى عرض النتاج الفكري المحقق في مجال التراث الإسلامي للباحثين وإثراء المكتبة العلمية بالعديد من الدراسات والأبحاث؛ خاصةً ما يتعلق بتراث مكة والمشاعر المقدسة؛ وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وحضر توقيع العقد وكيلُ الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالوهاب الرسيني، وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور محمد الصوفي، ووكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية الدكتور عبدالإله الغامدي، وأستاذ الكرسي مستشار معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي بالجامعة الدكتور محمد بن عبيد.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
02:07 PM

جامعة أم القرى تُوَقع اتفاقية كرسي بحثي لإحياء التراث الإسلامي

يهدف لعرض النتاج الفكري المحقق وإثراء المكتبة العلمية بالدراسات

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وقّع رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل بمكتبه اليوم، عقد إنشاء "كرسي أم القرى لإحياء التراث الإسلامي" مع الشيخ منصور أبو ريـاش رئيس مجلس النظارة بمؤسسة أوقاف الشريف منصور أبو رياش بمكة المكرمة، في إطار حفظ النتاج الفكري ونشر المخطوطات الإسلامية وتقديم الاستشارات العلمية.

وأكد رئيس الجامعة أن الكرسي يأتي امتدادًا للكراسي العلمية التي تشرف على رعايتها الجامعة، وحققت العديد من المنجزات العلمية؛ مهنئًا إنشاء هذا الكرسي العلمي الذي يدعم الشراكة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة ورجال الأعمال خاصةً، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة؛ منوهًا بما تحظى به الجامعة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله.

بدوره، أوضح أستاذ الكرسي الدكتور محمد بن عبيد، أن الكرسي العلمي يسعى إلى تحقيق ونشر المخطوطات الإسلامية، وتقديم الاستشارات العلمية المتخصصة، والتعاون مع الجهات العلمية المشابهة داخل المملكة وخارجها في مجال الكرسي العلمي، كما يهدف الكرسي إلى عرض النتاج الفكري المحقق في مجال التراث الإسلامي للباحثين وإثراء المكتبة العلمية بالعديد من الدراسات والأبحاث؛ خاصةً ما يتعلق بتراث مكة والمشاعر المقدسة؛ وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وحضر توقيع العقد وكيلُ الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالوهاب الرسيني، وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور محمد الصوفي، ووكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية الدكتور عبدالإله الغامدي، وأستاذ الكرسي مستشار معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي بالجامعة الدكتور محمد بن عبيد.

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