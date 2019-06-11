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"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

لليوم الثامن على التوالي.. تونس: لا إصابات جديدة بـ"كورونا"

العدد الإجمالي للمصابين مستقر عند 1087 .. و989 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي.

وأوضحت في بيان، أن العدد الإجمالي للمصابين مستقر في حدود 1087، و989 حالة شفاء، و49 حالة وفاة، و49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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لليوم الثامن على التوالي.. تونس: لا إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي.

وأوضحت في بيان، أن العدد الإجمالي للمصابين مستقر في حدود 1087، و989 حالة شفاء، و49 حالة وفاة، و49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
03:56 PM

لليوم الثامن على التوالي.. تونس: لا إصابات جديدة بـ"كورونا"

العدد الإجمالي للمصابين مستقر عند 1087 .. و989 متعافيًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي.

وأوضحت في بيان، أن العدد الإجمالي للمصابين مستقر في حدود 1087، و989 حالة شفاء، و49 حالة وفاة، و49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

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