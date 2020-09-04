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القبض على 4 أشخاص سرقوا معدات كهربائية من مواقع متعددة بالرياض

تجاوزت قيمة مسروقاتهم 650 ألف ريال

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية (ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود، ومقيم، جميعهم في العقد الثالث من العمر)، امتهنوا سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من القصور والمباني الحكومية غير المأهولة، وغرف الكهرباء الخاصة بالمرافق العامة والمحطات التابعة للشركة السعودية للكهرباء.

وأشار إلى أن قيمة المسروقات بلغت (655.000) ريالًا في (35) قضية سرقة من مواقع متعددة بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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القبض على 4 أشخاص سرقوا معدات كهربائية من مواقع متعددة بالرياض
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية (ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود، ومقيم، جميعهم في العقد الثالث من العمر)، امتهنوا سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من القصور والمباني الحكومية غير المأهولة، وغرف الكهرباء الخاصة بالمرافق العامة والمحطات التابعة للشركة السعودية للكهرباء.

وأشار إلى أن قيمة المسروقات بلغت (655.000) ريالًا في (35) قضية سرقة من مواقع متعددة بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
06:38 PM
اخر تعديل
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
07:23 PM

القبض على 4 أشخاص سرقوا معدات كهربائية من مواقع متعددة بالرياض

تجاوزت قيمة مسروقاتهم 650 ألف ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية (ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود، ومقيم، جميعهم في العقد الثالث من العمر)، امتهنوا سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من القصور والمباني الحكومية غير المأهولة، وغرف الكهرباء الخاصة بالمرافق العامة والمحطات التابعة للشركة السعودية للكهرباء.

وأشار إلى أن قيمة المسروقات بلغت (655.000) ريالًا في (35) قضية سرقة من مواقع متعددة بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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