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عقب الغبار.. بلدية السهي تفتح الطرق الرئيسة في "المقالي"

المعدات والقوى العاملة باشرت المهام صباح اليوم السبت

فتحت بلدية السهي، بتوجيه من رئيسها المكلف المهندس محمد بن ناصر آل هتلان، الطرق الرئيسة والمداخل المقفلة بقرية المقالي، على خلفية موجة الغبار التي تتعرض لها المنطقة حاليًا.

وباشرت المعدات والقوى العاملة، صباح اليوم السبت، مهمتها بمتابعة ميدانية من مدير إدارة الحركة والأمن والسلامة بالبلدية عكيس مدخلي.

وفتحت البلدية ثمانية طرق كانت شبه مقفلة بسبب الغبار وتمت إزاحة الرمال عن الطرق الأسفلتية الأخرى.

وسيستمر العمل غدًا الأحد من خلال فتح طريق الحزام الشمالي وإزاحة الرمال عن الحزام الجنوبي.

وأكد "آل هتلان" الحرص على تسخير الإمكانيات لمواجهة موجة الغبار في مختلف القرى بتوجيهات مباشرة من رئيس البلدية ثامر بن محمد المالكي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب الغبار.. بلدية السهي تفتح الطرق الرئيسة في "المقالي"
سبق

فتحت بلدية السهي، بتوجيه من رئيسها المكلف المهندس محمد بن ناصر آل هتلان، الطرق الرئيسة والمداخل المقفلة بقرية المقالي، على خلفية موجة الغبار التي تتعرض لها المنطقة حاليًا.

وباشرت المعدات والقوى العاملة، صباح اليوم السبت، مهمتها بمتابعة ميدانية من مدير إدارة الحركة والأمن والسلامة بالبلدية عكيس مدخلي.

وفتحت البلدية ثمانية طرق كانت شبه مقفلة بسبب الغبار وتمت إزاحة الرمال عن الطرق الأسفلتية الأخرى.

وسيستمر العمل غدًا الأحد من خلال فتح طريق الحزام الشمالي وإزاحة الرمال عن الحزام الجنوبي.

وأكد "آل هتلان" الحرص على تسخير الإمكانيات لمواجهة موجة الغبار في مختلف القرى بتوجيهات مباشرة من رئيس البلدية ثامر بن محمد المالكي.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
05:20 PM

عقب الغبار.. بلدية السهي تفتح الطرق الرئيسة في "المقالي"

المعدات والقوى العاملة باشرت المهام صباح اليوم السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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فتحت بلدية السهي، بتوجيه من رئيسها المكلف المهندس محمد بن ناصر آل هتلان، الطرق الرئيسة والمداخل المقفلة بقرية المقالي، على خلفية موجة الغبار التي تتعرض لها المنطقة حاليًا.

وباشرت المعدات والقوى العاملة، صباح اليوم السبت، مهمتها بمتابعة ميدانية من مدير إدارة الحركة والأمن والسلامة بالبلدية عكيس مدخلي.

وفتحت البلدية ثمانية طرق كانت شبه مقفلة بسبب الغبار وتمت إزاحة الرمال عن الطرق الأسفلتية الأخرى.

وسيستمر العمل غدًا الأحد من خلال فتح طريق الحزام الشمالي وإزاحة الرمال عن الحزام الجنوبي.

وأكد "آل هتلان" الحرص على تسخير الإمكانيات لمواجهة موجة الغبار في مختلف القرى بتوجيهات مباشرة من رئيس البلدية ثامر بن محمد المالكي.

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