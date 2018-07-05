النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

"المتحمي": "موهبة" سيمكّن الطلاب والطالبات من الارتقاء بالمجتمع السعودي

زار البرنامج الإثرائي بجامعة الإمام والتقى مديريها

زار الأمين العام لموهبة الدكتور سعود المتحمي البرنامج الإثرائي الصيفي لطلبة "موهبة"، والمقام بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام اليوم، يرافقه نائب الرئيس لشراكات التعلم والتطوير بشركة التعدين العربية السعودية "معادن" المهندس فوزي بن عبدالرحمن بوبشيت.

وأوضح الدكتور المتحمي خلال الزيارة أن برنامج موهبة يهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات لتبني المنهج العلمي وحب العلم في الربط بين الدروس النظرية والأعمال البحثية لتأهيل علماء المستقبل لتحديد هوياتهم العلمية في مراحل مبكرة، للارتقاء بالمجتمع السعودي ليصبح مجتمعاً متقدماً علمياً، يستطيع أبناؤه المنافسة في مختلف المجالات.

وأضاف المتحمي أن خطة البرنامج لهذا العام تتضمن التطوير والتجديد في نوعية البرامج العلمية المقدمة، وإتاحة الفرصة للطالبات باستخدام أحدث الأجهزة التقنية والإلكترونية، إضافة إلى البرامج المصاحبة والأنشطة التي تهدف إلى تنمية مهارات عدة متعلقة بتطوير الذات وتعزيز الثقة لدى الطلبة المشاركين من خلال الاستعانة بكوادر وطنية متخصصة.

وأشار إلى أن الخطة تعزز المحتوى المحلي، وتسعى إلى تحقيق تطلعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن يكون التعليم في المملكة العربية السعودية ما بين الــ20 إلى 30 دولة الأولى في جودته على مستوى العالم.

إلى هذا التقى الدكتور المتحمي خلال الزيارة مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، وبحثا أوجه التعاون وبين "موهبة" في سبيل دعم أبناء الوطن من الموهوبين والموهوبات، وتنمية مهاراتهم وتذليل السبل لهم حتى يكملوا طريقهم في خدمة وطنهم المملكة العربية السعودية.

من جهته، أكد المهندس فوزي بوبشيت حرص شركة معادن على دعم البرامج والأنشطة التعليمية كجزء من مبادراتها التنموية، وقال: إن معادن تبنت دعم قطاع التدريب والتعليم كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية وهذا البرنامج ضمن إحدى مبادراتها وتفعيلًا لمذكرة التفاهم بين معادن وموهبة، مؤكدًا اعتزاز معادن بدعم العشرات من الطلاب الموهوبين من أبناء منطقة الحدود الشمالية – المنطقة التي تحتضن أحد أكبر مشاريع الشركة وهو مشروع معادن وعد الشمال للفوسفات.

وأكد بوبشيت ريادة معادن في الاستثمار في الأجيال الواعدة من الشباب السعودي من خلال العديد من المبادرات النوعية والضخمة؛ مثل دعم تأسيس مدرستي التميز العلمي الثانوية في طريف وعرعر، وإنشاء المعهد السعودي التقني للتعدين في عرعر، وبرنامج التطوير الخاص بحديثي التخرج وغيرها من البرامج الصفية واللاصفية داخل الشركة وخارجها.

وكان البرنامج قد انطلق يوم الأحد (19-10-1439هـ، الموافق 1-7-2018م)، ويشارك في برنامج "موهبة" الصيفي أكثر من 240 طالباً وطالبة من مختلف مدارس المملكة بالمراحل الثالث متوسط والأول ثانوي والثاني ثانوي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"المتحمي": "موهبة" سيمكّن الطلاب والطالبات من الارتقاء بالمجتمع السعودي
سبق

زار الأمين العام لموهبة الدكتور سعود المتحمي البرنامج الإثرائي الصيفي لطلبة "موهبة"، والمقام بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام اليوم، يرافقه نائب الرئيس لشراكات التعلم والتطوير بشركة التعدين العربية السعودية "معادن" المهندس فوزي بن عبدالرحمن بوبشيت.

وأوضح الدكتور المتحمي خلال الزيارة أن برنامج موهبة يهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات لتبني المنهج العلمي وحب العلم في الربط بين الدروس النظرية والأعمال البحثية لتأهيل علماء المستقبل لتحديد هوياتهم العلمية في مراحل مبكرة، للارتقاء بالمجتمع السعودي ليصبح مجتمعاً متقدماً علمياً، يستطيع أبناؤه المنافسة في مختلف المجالات.

وأضاف المتحمي أن خطة البرنامج لهذا العام تتضمن التطوير والتجديد في نوعية البرامج العلمية المقدمة، وإتاحة الفرصة للطالبات باستخدام أحدث الأجهزة التقنية والإلكترونية، إضافة إلى البرامج المصاحبة والأنشطة التي تهدف إلى تنمية مهارات عدة متعلقة بتطوير الذات وتعزيز الثقة لدى الطلبة المشاركين من خلال الاستعانة بكوادر وطنية متخصصة.

وأشار إلى أن الخطة تعزز المحتوى المحلي، وتسعى إلى تحقيق تطلعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن يكون التعليم في المملكة العربية السعودية ما بين الــ20 إلى 30 دولة الأولى في جودته على مستوى العالم.

إلى هذا التقى الدكتور المتحمي خلال الزيارة مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، وبحثا أوجه التعاون وبين "موهبة" في سبيل دعم أبناء الوطن من الموهوبين والموهوبات، وتنمية مهاراتهم وتذليل السبل لهم حتى يكملوا طريقهم في خدمة وطنهم المملكة العربية السعودية.

من جهته، أكد المهندس فوزي بوبشيت حرص شركة معادن على دعم البرامج والأنشطة التعليمية كجزء من مبادراتها التنموية، وقال: إن معادن تبنت دعم قطاع التدريب والتعليم كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية وهذا البرنامج ضمن إحدى مبادراتها وتفعيلًا لمذكرة التفاهم بين معادن وموهبة، مؤكدًا اعتزاز معادن بدعم العشرات من الطلاب الموهوبين من أبناء منطقة الحدود الشمالية – المنطقة التي تحتضن أحد أكبر مشاريع الشركة وهو مشروع معادن وعد الشمال للفوسفات.

وأكد بوبشيت ريادة معادن في الاستثمار في الأجيال الواعدة من الشباب السعودي من خلال العديد من المبادرات النوعية والضخمة؛ مثل دعم تأسيس مدرستي التميز العلمي الثانوية في طريف وعرعر، وإنشاء المعهد السعودي التقني للتعدين في عرعر، وبرنامج التطوير الخاص بحديثي التخرج وغيرها من البرامج الصفية واللاصفية داخل الشركة وخارجها.

وكان البرنامج قد انطلق يوم الأحد (19-10-1439هـ، الموافق 1-7-2018م)، ويشارك في برنامج "موهبة" الصيفي أكثر من 240 طالباً وطالبة من مختلف مدارس المملكة بالمراحل الثالث متوسط والأول ثانوي والثاني ثانوي.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
07:59 PM

"المتحمي": "موهبة" سيمكّن الطلاب والطالبات من الارتقاء بالمجتمع السعودي

زار البرنامج الإثرائي بجامعة الإمام والتقى مديريها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
17

زار الأمين العام لموهبة الدكتور سعود المتحمي البرنامج الإثرائي الصيفي لطلبة "موهبة"، والمقام بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام اليوم، يرافقه نائب الرئيس لشراكات التعلم والتطوير بشركة التعدين العربية السعودية "معادن" المهندس فوزي بن عبدالرحمن بوبشيت.

وأوضح الدكتور المتحمي خلال الزيارة أن برنامج موهبة يهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات لتبني المنهج العلمي وحب العلم في الربط بين الدروس النظرية والأعمال البحثية لتأهيل علماء المستقبل لتحديد هوياتهم العلمية في مراحل مبكرة، للارتقاء بالمجتمع السعودي ليصبح مجتمعاً متقدماً علمياً، يستطيع أبناؤه المنافسة في مختلف المجالات.

وأضاف المتحمي أن خطة البرنامج لهذا العام تتضمن التطوير والتجديد في نوعية البرامج العلمية المقدمة، وإتاحة الفرصة للطالبات باستخدام أحدث الأجهزة التقنية والإلكترونية، إضافة إلى البرامج المصاحبة والأنشطة التي تهدف إلى تنمية مهارات عدة متعلقة بتطوير الذات وتعزيز الثقة لدى الطلبة المشاركين من خلال الاستعانة بكوادر وطنية متخصصة.

وأشار إلى أن الخطة تعزز المحتوى المحلي، وتسعى إلى تحقيق تطلعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن يكون التعليم في المملكة العربية السعودية ما بين الــ20 إلى 30 دولة الأولى في جودته على مستوى العالم.

إلى هذا التقى الدكتور المتحمي خلال الزيارة مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، وبحثا أوجه التعاون وبين "موهبة" في سبيل دعم أبناء الوطن من الموهوبين والموهوبات، وتنمية مهاراتهم وتذليل السبل لهم حتى يكملوا طريقهم في خدمة وطنهم المملكة العربية السعودية.

من جهته، أكد المهندس فوزي بوبشيت حرص شركة معادن على دعم البرامج والأنشطة التعليمية كجزء من مبادراتها التنموية، وقال: إن معادن تبنت دعم قطاع التدريب والتعليم كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية وهذا البرنامج ضمن إحدى مبادراتها وتفعيلًا لمذكرة التفاهم بين معادن وموهبة، مؤكدًا اعتزاز معادن بدعم العشرات من الطلاب الموهوبين من أبناء منطقة الحدود الشمالية – المنطقة التي تحتضن أحد أكبر مشاريع الشركة وهو مشروع معادن وعد الشمال للفوسفات.

وأكد بوبشيت ريادة معادن في الاستثمار في الأجيال الواعدة من الشباب السعودي من خلال العديد من المبادرات النوعية والضخمة؛ مثل دعم تأسيس مدرستي التميز العلمي الثانوية في طريف وعرعر، وإنشاء المعهد السعودي التقني للتعدين في عرعر، وبرنامج التطوير الخاص بحديثي التخرج وغيرها من البرامج الصفية واللاصفية داخل الشركة وخارجها.

وكان البرنامج قد انطلق يوم الأحد (19-10-1439هـ، الموافق 1-7-2018م)، ويشارك في برنامج "موهبة" الصيفي أكثر من 240 طالباً وطالبة من مختلف مدارس المملكة بالمراحل الثالث متوسط والأول ثانوي والثاني ثانوي.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,776
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,322
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,223
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,484

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

عبدالغني الشيخ
إرهاب سياسي بدعم آسيوي

إرهاب سياسي بدعم آسيوي

سلطان رديف
حدد موقعك على خرائط العقول!

حدد موقعك على خرائط العقول!

مرام المشاري
"المراعي".. ضيعت اللبن!

"المراعي".. ضيعت اللبن!

يحيى فقيهي
يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة