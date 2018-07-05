"المتحمي": "موهبة" سيمكّن الطلاب والطالبات من الارتقاء بالمجتمع السعودي

زار البرنامج الإثرائي بجامعة الإمام والتقى مديريها

زار الأمين العام لموهبة الدكتور سعود المتحمي البرنامج الإثرائي الصيفي لطلبة "موهبة"، والمقام بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام اليوم، يرافقه نائب الرئيس لشراكات التعلم والتطوير بشركة التعدين العربية السعودية "معادن" المهندس فوزي بن عبدالرحمن بوبشيت.

وأوضح الدكتور المتحمي خلال الزيارة أن برنامج موهبة يهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات لتبني المنهج العلمي وحب العلم في الربط بين الدروس النظرية والأعمال البحثية لتأهيل علماء المستقبل لتحديد هوياتهم العلمية في مراحل مبكرة، للارتقاء بالمجتمع السعودي ليصبح مجتمعاً متقدماً علمياً، يستطيع أبناؤه المنافسة في مختلف المجالات.

وأضاف المتحمي أن خطة البرنامج لهذا العام تتضمن التطوير والتجديد في نوعية البرامج العلمية المقدمة، وإتاحة الفرصة للطالبات باستخدام أحدث الأجهزة التقنية والإلكترونية، إضافة إلى البرامج المصاحبة والأنشطة التي تهدف إلى تنمية مهارات عدة متعلقة بتطوير الذات وتعزيز الثقة لدى الطلبة المشاركين من خلال الاستعانة بكوادر وطنية متخصصة.

وأشار إلى أن الخطة تعزز المحتوى المحلي، وتسعى إلى تحقيق تطلعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن يكون التعليم في المملكة العربية السعودية ما بين الــ20 إلى 30 دولة الأولى في جودته على مستوى العالم.

إلى هذا التقى الدكتور المتحمي خلال الزيارة مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، وبحثا أوجه التعاون وبين "موهبة" في سبيل دعم أبناء الوطن من الموهوبين والموهوبات، وتنمية مهاراتهم وتذليل السبل لهم حتى يكملوا طريقهم في خدمة وطنهم المملكة العربية السعودية.

من جهته، أكد المهندس فوزي بوبشيت حرص شركة معادن على دعم البرامج والأنشطة التعليمية كجزء من مبادراتها التنموية، وقال: إن معادن تبنت دعم قطاع التدريب والتعليم كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية وهذا البرنامج ضمن إحدى مبادراتها وتفعيلًا لمذكرة التفاهم بين معادن وموهبة، مؤكدًا اعتزاز معادن بدعم العشرات من الطلاب الموهوبين من أبناء منطقة الحدود الشمالية – المنطقة التي تحتضن أحد أكبر مشاريع الشركة وهو مشروع معادن وعد الشمال للفوسفات.

وأكد بوبشيت ريادة معادن في الاستثمار في الأجيال الواعدة من الشباب السعودي من خلال العديد من المبادرات النوعية والضخمة؛ مثل دعم تأسيس مدرستي التميز العلمي الثانوية في طريف وعرعر، وإنشاء المعهد السعودي التقني للتعدين في عرعر، وبرنامج التطوير الخاص بحديثي التخرج وغيرها من البرامج الصفية واللاصفية داخل الشركة وخارجها.

وكان البرنامج قد انطلق يوم الأحد (19-10-1439هـ، الموافق 1-7-2018م)، ويشارك في برنامج "موهبة" الصيفي أكثر من 240 طالباً وطالبة من مختلف مدارس المملكة بالمراحل الثالث متوسط والأول ثانوي والثاني ثانوي.