وقعت إدارة مجلس الغرف السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اتفاقية لتدريب عشرة آلاف طالب وطالبة من أبناء الوطن في منشآت القطاع الخاص "تمهيد"، بحضور معالي وزير الموارد والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وعدد من المسؤولين في مجلس الغرفة السعودية والصندوق "هدف" . جاء ذلك في تغريدة لرئيس مجلس الغرف السعودية رئيس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الأستاذ عجلان العجلان عبر حسابه بتويتر أوضح فيها أنه قد وقع، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي اتفاقية بين ‫غرفة وهدف لتدريب 10 آلاف مستفيد، على فرص نوعية عبر برنامج التدريب على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص "تمهير".

"العجلان" يوقع اتفاقية لتدريب 10 آلاف طالب وطالبة مع "هدف" عبدالله العنزي سبق 2020-03-05 وقعت إدارة مجلس الغرف السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اتفاقية لتدريب عشرة آلاف طالب وطالبة من أبناء الوطن في منشآت القطاع الخاص "تمهيد"، بحضور معالي وزير الموارد والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وعدد من المسؤولين في مجلس الغرفة السعودية والصندوق "هدف" .



جاء ذلك في تغريدة لرئيس مجلس الغرف السعودية رئيس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الأستاذ عجلان العجلان عبر حسابه بتويتر أوضح فيها أنه قد وقع، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي اتفاقية بين ‫غرفة وهدف لتدريب 10 آلاف مستفيد، على فرص نوعية عبر برنامج التدريب على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص "تمهير".

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 04:42 PM

"العجلان" يوقع اتفاقية لتدريب 10 آلاف طالب وطالبة مع "هدف" عبر برنامج التدريب على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص





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وقعت إدارة مجلس الغرف السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اتفاقية لتدريب عشرة آلاف طالب وطالبة من أبناء الوطن في منشآت القطاع الخاص "تمهيد"، بحضور معالي وزير الموارد والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وعدد من المسؤولين في مجلس الغرفة السعودية والصندوق "هدف" .



جاء ذلك في تغريدة لرئيس مجلس الغرف السعودية رئيس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الأستاذ عجلان العجلان عبر حسابه بتويتر أوضح فيها أنه قد وقع، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي اتفاقية بين ‫غرفة وهدف لتدريب 10 آلاف مستفيد، على فرص نوعية عبر برنامج التدريب على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص "تمهير".