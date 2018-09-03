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"العدل" تدعو 93 متقدمًا لوظائفها للاستعلام عن النتيجة

من خلال الدخول إلى موقع الوزارة على الإنترنت

دعت وزارة العدل 93 متقدمًا إلى وظائف "كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، محاسب مساعد، وفني دعم مساعد"، على المرتبة السادسة، إلى الدخول إلى موقع الوزارة على الإنترنت www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة.

وقالت الوزارة: يجب على المتقدمين طباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم لوظائفها، لاستكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ الإعلان (23 ذو الحجة 1439 هـ)، ومن لم يراجع خلال هذا الفترة سَيُعدُّ ذلك عدولًا منه عن التعيين.

وتأتي تلك الوظائف، ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجه من كوادر مؤهلة، وفي مقدمتها المحاكم العمالية التي ستتفتح قريبًا.

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"العدل" تدعو 93 متقدمًا لوظائفها للاستعلام عن النتيجة
سبق

دعت وزارة العدل 93 متقدمًا إلى وظائف "كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، محاسب مساعد، وفني دعم مساعد"، على المرتبة السادسة، إلى الدخول إلى موقع الوزارة على الإنترنت www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة.

وقالت الوزارة: يجب على المتقدمين طباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم لوظائفها، لاستكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ الإعلان (23 ذو الحجة 1439 هـ)، ومن لم يراجع خلال هذا الفترة سَيُعدُّ ذلك عدولًا منه عن التعيين.

وتأتي تلك الوظائف، ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجه من كوادر مؤهلة، وفي مقدمتها المحاكم العمالية التي ستتفتح قريبًا.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
02:57 PM

"العدل" تدعو 93 متقدمًا لوظائفها للاستعلام عن النتيجة

من خلال الدخول إلى موقع الوزارة على الإنترنت

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
5,997

دعت وزارة العدل 93 متقدمًا إلى وظائف "كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، محاسب مساعد، وفني دعم مساعد"، على المرتبة السادسة، إلى الدخول إلى موقع الوزارة على الإنترنت www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة.

وقالت الوزارة: يجب على المتقدمين طباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم لوظائفها، لاستكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ الإعلان (23 ذو الحجة 1439 هـ)، ومن لم يراجع خلال هذا الفترة سَيُعدُّ ذلك عدولًا منه عن التعيين.

وتأتي تلك الوظائف، ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجه من كوادر مؤهلة، وفي مقدمتها المحاكم العمالية التي ستتفتح قريبًا.

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