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"الصحة": تسجيل 405 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابة ووفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بالطائف

132 حالة نشطة.. وإجمالي حالات العافي 10.597

سجلت الطائف إصابة واحدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 10.940 إصابة، والوفيات 211 وفاة منذُ بدء الجائحة.

ولم تُسجل الطائف حالات تعافٍ جديدة، حيث بلغ الإجمالي 10.597 حالة تعافِ، في الوقت الذي بلغت فيه الحالات النشطة 132 حالة، ما زالوا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

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إصابة ووفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بالطائف
سبق

سجلت الطائف إصابة واحدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 10.940 إصابة، والوفيات 211 وفاة منذُ بدء الجائحة.

ولم تُسجل الطائف حالات تعافٍ جديدة، حيث بلغ الإجمالي 10.597 حالة تعافِ، في الوقت الذي بلغت فيه الحالات النشطة 132 حالة، ما زالوا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
06:16 PM

إصابة ووفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بالطائف

132 حالة نشطة.. وإجمالي حالات العافي 10.597

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
1,272

سجلت الطائف إصابة واحدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 10.940 إصابة، والوفيات 211 وفاة منذُ بدء الجائحة.

ولم تُسجل الطائف حالات تعافٍ جديدة، حيث بلغ الإجمالي 10.597 حالة تعافِ، في الوقت الذي بلغت فيه الحالات النشطة 132 حالة، ما زالوا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

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