إصابة ووفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بالطائف

132 حالة نشطة.. وإجمالي حالات العافي 10.597

سجلت الطائف إصابة واحدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 10.940 إصابة، والوفيات 211 وفاة منذُ بدء الجائحة.

ولم تُسجل الطائف حالات تعافٍ جديدة، حيث بلغ الإجمالي 10.597 حالة تعافِ، في الوقت الذي بلغت فيه الحالات النشطة 132 حالة، ما زالوا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.