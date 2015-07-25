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أحدث إحصائيات "الموارد البشرية": 1400 جمعية ومؤسسة أهلية بمنطقة الرياض

كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن إدارة تنمية المجتمع بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن أن أعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة في منطقة الرياض بلغت 1400 مؤسسة وجمعية منها 39 قيد التأسيس.

وتتولى إدارة تنمية المجتمع بالفرع من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها مهام متابعة طلبات التأسيس والتراخيص الجديدة لتلك الجهات، وتجديدها، والرفع بالتوصيات حيالها، وتنفيذ الزيارات التتبعية، وتقييم وتدوين الملاحظات، ومعالجة الشكاوى الواردة إنْ وُجدت، إضافة إلى تنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بمراكز التنمية واعتماد طلبات تأسيس وحدات التطوع، والمساهمة في عقد الشراكات تحت إشراف الإدارة المعنية بالوكالة.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن جميع تلك الجمعيات والمؤسسات تعمل على تلمس احتياجات المجتمع المحلي، وتعزيز التواصل بمؤسساته الخاصة والعامة، ونشر ثقافة التطوع من خلال تخطيط برامج الإصلاح اللازمة والمساهمة في تنفيذها.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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أحدث إحصائيات "الموارد البشرية": 1400 جمعية ومؤسسة أهلية بمنطقة الرياض
سبق

كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن إدارة تنمية المجتمع بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن أن أعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة في منطقة الرياض بلغت 1400 مؤسسة وجمعية منها 39 قيد التأسيس.

وتتولى إدارة تنمية المجتمع بالفرع من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها مهام متابعة طلبات التأسيس والتراخيص الجديدة لتلك الجهات، وتجديدها، والرفع بالتوصيات حيالها، وتنفيذ الزيارات التتبعية، وتقييم وتدوين الملاحظات، ومعالجة الشكاوى الواردة إنْ وُجدت، إضافة إلى تنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بمراكز التنمية واعتماد طلبات تأسيس وحدات التطوع، والمساهمة في عقد الشراكات تحت إشراف الإدارة المعنية بالوكالة.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن جميع تلك الجمعيات والمؤسسات تعمل على تلمس احتياجات المجتمع المحلي، وتعزيز التواصل بمؤسساته الخاصة والعامة، ونشر ثقافة التطوع من خلال تخطيط برامج الإصلاح اللازمة والمساهمة في تنفيذها.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
09:15 PM

أحدث إحصائيات "الموارد البشرية": 1400 جمعية ومؤسسة أهلية بمنطقة الرياض

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أحمد البراهيم - الرياض
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كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن إدارة تنمية المجتمع بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن أن أعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة في منطقة الرياض بلغت 1400 مؤسسة وجمعية منها 39 قيد التأسيس.

وتتولى إدارة تنمية المجتمع بالفرع من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها مهام متابعة طلبات التأسيس والتراخيص الجديدة لتلك الجهات، وتجديدها، والرفع بالتوصيات حيالها، وتنفيذ الزيارات التتبعية، وتقييم وتدوين الملاحظات، ومعالجة الشكاوى الواردة إنْ وُجدت، إضافة إلى تنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بمراكز التنمية واعتماد طلبات تأسيس وحدات التطوع، والمساهمة في عقد الشراكات تحت إشراف الإدارة المعنية بالوكالة.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن جميع تلك الجمعيات والمؤسسات تعمل على تلمس احتياجات المجتمع المحلي، وتعزيز التواصل بمؤسساته الخاصة والعامة، ونشر ثقافة التطوع من خلال تخطيط برامج الإصلاح اللازمة والمساهمة في تنفيذها.

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