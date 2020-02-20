النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأشعة تؤكد إصابة هوساوي في العضلة الخلفية و"هندي" بالتواء في الكاحل

بلايلي وساريتش جاهزان لمواجهة الفتح

كشف نادي الأهلي أن لاعبي الفريق الكروي الأول معتز هوساوى وعبدالباسط هندي سيغيبان إلى قرابة أسبوعين عن الملاعب بسبب الإصابة التي ألمت بهما، مبينًا جاهزية يوسف بلايلي والبوسني الفيس ساريتش لمباراة الفريق أمام الفتح يوم غدٍ الجمعة.

حيث أوضح رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي التونسي الدكتور حاتم جمعة، الحالات البدنية لكل اللاعبين الموجودين في العيادة الطبية بالنادي.

وأشار إلى أن الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها الجزائري يوسف بلايلي، قد بيّنت سلامة الكاحل وجاهزيته لمواجهة الفتح غدًا الجمعة، وذلك بعد تعرضه للإصابة في الكاحل خلال الحصة التدريبية أمس الأربعاء.

وأكد الدكتور حاتم جمعة أن الكابتن معتز هوساوي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، وحاجته إلى العلاج والتأهيل من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

كما أوضح رئيس الجهاز الطبي في النادي، أن الأشعة التي أجراها الكابتن عبدالباسط هندي قد بيّنت إصابته بالتواء في الكاحل من الدرجة الثانية، وحاجته إلى أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

كما أعلن عن جاهزية محترف الفريق البوسني الفيس ساريتش، للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة، كما دخل المحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا المرحلة الأخيرة من العلاج والتأهيل، وحاجته إلى أسبوع من التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول.

الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأشعة تؤكد إصابة هوساوي في العضلة الخلفية و"هندي" بالتواء في الكاحل
سبق

كشف نادي الأهلي أن لاعبي الفريق الكروي الأول معتز هوساوى وعبدالباسط هندي سيغيبان إلى قرابة أسبوعين عن الملاعب بسبب الإصابة التي ألمت بهما، مبينًا جاهزية يوسف بلايلي والبوسني الفيس ساريتش لمباراة الفريق أمام الفتح يوم غدٍ الجمعة.

حيث أوضح رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي التونسي الدكتور حاتم جمعة، الحالات البدنية لكل اللاعبين الموجودين في العيادة الطبية بالنادي.

وأشار إلى أن الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها الجزائري يوسف بلايلي، قد بيّنت سلامة الكاحل وجاهزيته لمواجهة الفتح غدًا الجمعة، وذلك بعد تعرضه للإصابة في الكاحل خلال الحصة التدريبية أمس الأربعاء.

وأكد الدكتور حاتم جمعة أن الكابتن معتز هوساوي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، وحاجته إلى العلاج والتأهيل من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

كما أوضح رئيس الجهاز الطبي في النادي، أن الأشعة التي أجراها الكابتن عبدالباسط هندي قد بيّنت إصابته بالتواء في الكاحل من الدرجة الثانية، وحاجته إلى أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

كما أعلن عن جاهزية محترف الفريق البوسني الفيس ساريتش، للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة، كما دخل المحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا المرحلة الأخيرة من العلاج والتأهيل، وحاجته إلى أسبوع من التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
09:22 PM

الأشعة تؤكد إصابة هوساوي في العضلة الخلفية و"هندي" بالتواء في الكاحل

بلايلي وساريتش جاهزان لمواجهة الفتح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
2,727

كشف نادي الأهلي أن لاعبي الفريق الكروي الأول معتز هوساوى وعبدالباسط هندي سيغيبان إلى قرابة أسبوعين عن الملاعب بسبب الإصابة التي ألمت بهما، مبينًا جاهزية يوسف بلايلي والبوسني الفيس ساريتش لمباراة الفريق أمام الفتح يوم غدٍ الجمعة.

حيث أوضح رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي التونسي الدكتور حاتم جمعة، الحالات البدنية لكل اللاعبين الموجودين في العيادة الطبية بالنادي.

وأشار إلى أن الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها الجزائري يوسف بلايلي، قد بيّنت سلامة الكاحل وجاهزيته لمواجهة الفتح غدًا الجمعة، وذلك بعد تعرضه للإصابة في الكاحل خلال الحصة التدريبية أمس الأربعاء.

وأكد الدكتور حاتم جمعة أن الكابتن معتز هوساوي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، وحاجته إلى العلاج والتأهيل من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

كما أوضح رئيس الجهاز الطبي في النادي، أن الأشعة التي أجراها الكابتن عبدالباسط هندي قد بيّنت إصابته بالتواء في الكاحل من الدرجة الثانية، وحاجته إلى أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

كما أعلن عن جاهزية محترف الفريق البوسني الفيس ساريتش، للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة، كما دخل المحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا المرحلة الأخيرة من العلاج والتأهيل، وحاجته إلى أسبوع من التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,721
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,929
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,479
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,823

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة