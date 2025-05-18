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موريتانيا: فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة مع ارتفاع الإصابات بكورونا

بعد الإعلان عن خلو البلاد من إصابات بالوباء

قررت موريتانيا فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بعد تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بعد أن تم الإعلان عن خلوّ البلاد من إصابات بالوباء.

وأفاد وزير الداخلية الموريتاني محمد سلام مرزقو في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية، أن تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس جعل السلطات تقرر فرض وضع الكمامات في الأسواق والمساجد، وتلغي مجددًا صلاة الجمعة، وتمنع مَن هم دون الـ12 عامًا من دخول الأسواق والأماكن العامة، حفاظًا على سلامة المجتمع.

وفي سياق متصل، ناشد وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد -من مكان حجره الذاتي- المواطنين ارتداء الكمامات والبقاء في البيوت والتخفيف من التنقلات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن عدد الإصابات المسجلة في موريتانيا بلغ 40 حالة مؤكدة، مع 4 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة مع ارتفاع الإصابات بكورونا
سبق

قررت موريتانيا فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بعد تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بعد أن تم الإعلان عن خلوّ البلاد من إصابات بالوباء.

وأفاد وزير الداخلية الموريتاني محمد سلام مرزقو في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية، أن تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس جعل السلطات تقرر فرض وضع الكمامات في الأسواق والمساجد، وتلغي مجددًا صلاة الجمعة، وتمنع مَن هم دون الـ12 عامًا من دخول الأسواق والأماكن العامة، حفاظًا على سلامة المجتمع.

وفي سياق متصل، ناشد وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد -من مكان حجره الذاتي- المواطنين ارتداء الكمامات والبقاء في البيوت والتخفيف من التنقلات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن عدد الإصابات المسجلة في موريتانيا بلغ 40 حالة مؤكدة، مع 4 حالات وفاة.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
10:37 AM

موريتانيا: فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة مع ارتفاع الإصابات بكورونا

بعد الإعلان عن خلو البلاد من إصابات بالوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت موريتانيا فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بعد تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بعد أن تم الإعلان عن خلوّ البلاد من إصابات بالوباء.

وأفاد وزير الداخلية الموريتاني محمد سلام مرزقو في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية، أن تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس جعل السلطات تقرر فرض وضع الكمامات في الأسواق والمساجد، وتلغي مجددًا صلاة الجمعة، وتمنع مَن هم دون الـ12 عامًا من دخول الأسواق والأماكن العامة، حفاظًا على سلامة المجتمع.

وفي سياق متصل، ناشد وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد -من مكان حجره الذاتي- المواطنين ارتداء الكمامات والبقاء في البيوت والتخفيف من التنقلات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن عدد الإصابات المسجلة في موريتانيا بلغ 40 حالة مؤكدة، مع 4 حالات وفاة.

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