تعرّف على ما دار في "مؤتمر مكة للعمل الخيري".. وهذه أبرز توصياته

أُقيم للحماية من الانحرافِ الفكريّ والأخلاقي

صادق مؤتمر متخصص على "وثيقة مكة المكرمة للعمل الخيري"، بعد توافق عدد من العلماء وخبراء العلوم القضائية وأصولها الشرعية على حزمة من المبادئ والأسس المنظمة للعمل الخيري، والتي تستهدف تعزيز دور العمل الخيري في تحقيق مقاصد الدين العُظمى، والإسهام في بناء المجتمعات الإنسانية وفق منهجيَّة علمية مواكِبة لواقعِ العصر ومستجداته.

وجاءت الوثيقة كإحدى مبادرات مؤتمر العمل الخيري الدولي، والذي نظمته جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بالشراكة مع مركز الهدى للدراسات الشرعية للعمل الخيري، في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية، وسط مشاركة دولية واسعة.

وأوصى المشاركون في مؤتمر العمل الخيري الدولي بجامعة أم القرى، بثماني توصيات علمية، في بيانهم الختامي الذي عقد في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية، تحت شعار"مقاصده وقواعده وتطبيقاته"، بحضور مدير الجامعة عبدالله بافيل.

وأوضح عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر، رئيس قسم الشريعة بالجامعة خالد الجريسي، أن الوثيقة ترتكز على الأصول والمنطلقات الشرعية، وعلى ضرورة تشجيع البحث العلمي في تحرير الرؤى الشرعية والتأصيلية المتعلقة بمجال عمل كل مؤسسة، وربطها بمقاصد الدين وغاياتِه وكلياته ومبادئه، وبناء أهداف المؤسسة الخيرية وَفْق مخرجات الدراسات الشرعية ولوازمها ومتطلباتها، والعناية بالأصول والثوابت والمحكمات الشرعية ذات العلاقة بأهداف كل مؤسسة وبرامجِها التنفيذية، ومراعاة ذلك في التنظير والتطبيق، وفي الوسائل والغايات.

وأضاف "الجريسي": أن "الوثيقة تسعى إلى العناية ببناء الأخلاق والقيم الإسلامية لدى الشركاء والعاملين، والمستفيدين من المؤسسة وَفق منهجية علمية شرعية، وتفعيل الجوانب القيمية من خلال البرامج والمشروعات العملية، والحرص على حماية العمل الخيري أفرادًا ومؤسسات مِن تداعيات الانحرافِ الفكريّ والأخلاقي، والعناية بتحقيق الإصلاح المجتمعيّ من خلال القطاع الخيريّ في جميع مجالاته الحياتيَة وَفْقَ رؤية شرعية شاملة.

وأكد رئيس قسم الشريعة أن الوثيقة لها دور في ضبط ممارساتِ العملِ الخيري وآلياتِهِ التنفيذية بالمبادئ والأصول والأحكام الشرعية المحققة للتوازن والعدل والشفافية والمصداقية، وأهمية مواكبة مستجدات الواقع، واستشراف المستقبل، ودراسة النوازل المتعلقة بمجالات القطاع الخيري وفق مقاصد الدين وكلياته، وتكييف الأعمال بموجبها، وتكوين لجان شرعية مرجعية تحتكم إليها المؤسسة في تحقيق المقاصد وضبط الأعمال والممارسات.

ورفع أمين عام المؤتمر عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، رائد العصيمي، في بيان التوصيات الذي أعلنه نيابة عن المشاركين، برقية شكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- على الموافقة الكريمة لإقامة المؤتمر، وتيسير جميع السبل كي تحتضنه جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، منوهًا برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل للمؤتمر.

وقال "العصيمي": "إن المشاركين أوصوا بتعميم تجربة المملكة العربية السعودية في العمل الخيري، وذلك عن طريق الإعلام والمطبوعات والمؤتمرات والندوات ونحو ذلك، مما يساعد في نشر ثقافة العمل الخيريّ وترسيخه، وضمان المقررات الدراسية في المراحل المختلفة بعض المفردات العلمية المتعلقة بالعمل الخيري، بحيثُ تُركز على بيان مفهومه، ومجالاته، ودوره التنموي في جميع مجالات الحياة، وأن تتبنى المؤسسات التعليمية تطبيقات عملية في العمل الخيري ضمن الخطط والأنشطة السنوية لديها.

وتابع: "دعت التوصيات إلى إنشاء مراكز أبحاث وكراسي علمية وبيوت خبرة؛ لإثراء العمل الخيري بالبحوث الشرعية والدراسات التأصيلية والاحتياجات المعرفية اللازمة في بناء العمل الخيري على أسس علمية وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وتكوين لجنة شرعية في كل مؤسسة خيرية، تتولى دراسة الاحتياجات وتشخيصها، واقتراح أولويات الاستثمار الأمثل للعمل الخيري، وتقديم الحلول المناسبة لمشكلات العمل الخيري وعقباته، والتثقيف الفقهي للعاملين، ومراقبة أنشطة المؤسسة، وتوجيهها وفق القواعد والمقاصد الشرعية".

وجاء في التوصيات أيضًا دعوة الجهات الأكاديمية إلى دراسة العمل الخيري من جميع جهاته عن طريق رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث العلمية، والمؤسسات الخيرية إلى العمل بمضمون (وثيقة أم القرى للعمل الخيري) الصادرة عن هذا المؤتمر؛ للإسهام في تحقيق مقاصد الدين العُظمى وفق منهجية علمية تواكب متطلبات العصر ومستجداته، فضلاً عن تقديم دبلومات ودورات تدريبية وتعليمية للعاملين في القطاع الخيري، وتنظيم مؤتمر سنوي بجامعة أم القرى لدراسة قضايا العمل الخيري ونوازله.