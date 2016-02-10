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أمير الجوف يتفقد مراكز محافظة القريات ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

دعا للوقوف على حاجاتهم والاستماع لمطالبهم

وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، جميع المسؤولين ورؤساء مراكز الإمارة بتقديم أفضل الخدمات لساكني المراكز وقراها، والوصول إليهم والوقوف على احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من المراكز التابعة لمحافظة القريات اليوم، ضمن زيارته التفقدية للمحافظة ومراكزها.

والتقى الأمير فيصل بن نواف، خلال الزيارة رؤساء المراكز والأهالي، مستمعاً لمطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، كما شملت جولة أمير الجوف مركز الوادي ومركز الناصفة، ومركز قليب خضر، ومركز العيساوية.

ورافق أمير الجوف خلال الزيارات، وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

الجوف أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف محافظة القريات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الجوف يتفقد مراكز محافظة القريات ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
سبق

وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، جميع المسؤولين ورؤساء مراكز الإمارة بتقديم أفضل الخدمات لساكني المراكز وقراها، والوصول إليهم والوقوف على احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من المراكز التابعة لمحافظة القريات اليوم، ضمن زيارته التفقدية للمحافظة ومراكزها.

والتقى الأمير فيصل بن نواف، خلال الزيارة رؤساء المراكز والأهالي، مستمعاً لمطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، كما شملت جولة أمير الجوف مركز الوادي ومركز الناصفة، ومركز قليب خضر، ومركز العيساوية.

ورافق أمير الجوف خلال الزيارات، وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
10:14 PM

أمير الجوف يتفقد مراكز محافظة القريات ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

دعا للوقوف على حاجاتهم والاستماع لمطالبهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، جميع المسؤولين ورؤساء مراكز الإمارة بتقديم أفضل الخدمات لساكني المراكز وقراها، والوصول إليهم والوقوف على احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من المراكز التابعة لمحافظة القريات اليوم، ضمن زيارته التفقدية للمحافظة ومراكزها.

والتقى الأمير فيصل بن نواف، خلال الزيارة رؤساء المراكز والأهالي، مستمعاً لمطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، كما شملت جولة أمير الجوف مركز الوادي ومركز الناصفة، ومركز قليب خضر، ومركز العيساوية.

ورافق أمير الجوف خلال الزيارات، وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

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