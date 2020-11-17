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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7927.95 نقطة

وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 3.76 نقطة ليقفل عند مستوى 7927.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 76 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سيسكو، وجبسكو، وصناعة الورق، وسابتكو، والمملكة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الكثيري، وأبومعطي، وثوب الأصيل، وجازادكو، ونماء للكيماويات فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.62% و9.87%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأبو معطي، والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وسابك، وأبومعطي، وثوب الأصيل هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 239.36 نقطة ليقفل عند مستوى 4717.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 135 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 6.4 ملايين سهم تقاسمتها 4136 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7927.95 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 3.76 نقطة ليقفل عند مستوى 7927.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 76 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سيسكو، وجبسكو، وصناعة الورق، وسابتكو، والمملكة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الكثيري، وأبومعطي، وثوب الأصيل، وجازادكو، ونماء للكيماويات فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.62% و9.87%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأبو معطي، والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وسابك، وأبومعطي، وثوب الأصيل هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 239.36 نقطة ليقفل عند مستوى 4717.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 135 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 6.4 ملايين سهم تقاسمتها 4136 صفقة.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
04:23 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7927.95 نقطة

وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 3.76 نقطة ليقفل عند مستوى 7927.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 76 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سيسكو، وجبسكو، وصناعة الورق، وسابتكو، والمملكة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الكثيري، وأبومعطي، وثوب الأصيل، وجازادكو، ونماء للكيماويات فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.62% و9.87%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأبو معطي، والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وسابك، وأبومعطي، وثوب الأصيل هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 239.36 نقطة ليقفل عند مستوى 4717.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 135 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 6.4 ملايين سهم تقاسمتها 4136 صفقة.

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