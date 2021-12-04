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"العميرة" بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمّل

توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية محمد بن عبدالله القحطاني، الفارس عبدالله العميرة بطلاً لسباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية الذي أقيم صباح اليوم السبت على ميادين مزرعة الخالدية بمنطقة تبراك غرب الرياض لمسافة 120 كم مقسمة على أربع مراحل 35 كم للمرحلة الأولى والثانية و25 كم للمرحلة الثالثة والرابعة .

وجاء فوز "العميرة" رفقة جواده "غزال" بعد أن أنهى السباق بسرعة 22،37 كم/ ساعة ليحل في المركز الثاني الفارس عبدالحكيم الكبير على الجواد "سهم" وبسرعة 20،07 كم / ساعة وجاء في المركز الثالث الفارس يزيد القهرة على الفرس "مهرة" وبسرعة 19،67 كم / ساعة .

وشهد السباق حضور فريق دولي من الاتحاد الدولي للفروسية قاموا بعمل اختبار حساسية الخيل الذي اعتمد مؤخراً في الاتحاد الدولي للفروسية ولأول مره يتم تطبيقه في الخليج العربي وأثنى الفريق على عملية تطبيق الفحص الذي أقر مؤخراً ولتعاون الاتحاد السعودي للفروسية على تطبيق هذا البرنامج الذي يهدف لسلامة الخيل ونشر العدل بين الفرسان بصحة ونزاهة المنافسة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"العميرة" بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمّل
سبق

توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية محمد بن عبدالله القحطاني، الفارس عبدالله العميرة بطلاً لسباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية الذي أقيم صباح اليوم السبت على ميادين مزرعة الخالدية بمنطقة تبراك غرب الرياض لمسافة 120 كم مقسمة على أربع مراحل 35 كم للمرحلة الأولى والثانية و25 كم للمرحلة الثالثة والرابعة .

وجاء فوز "العميرة" رفقة جواده "غزال" بعد أن أنهى السباق بسرعة 22،37 كم/ ساعة ليحل في المركز الثاني الفارس عبدالحكيم الكبير على الجواد "سهم" وبسرعة 20،07 كم / ساعة وجاء في المركز الثالث الفارس يزيد القهرة على الفرس "مهرة" وبسرعة 19،67 كم / ساعة .

وشهد السباق حضور فريق دولي من الاتحاد الدولي للفروسية قاموا بعمل اختبار حساسية الخيل الذي اعتمد مؤخراً في الاتحاد الدولي للفروسية ولأول مره يتم تطبيقه في الخليج العربي وأثنى الفريق على عملية تطبيق الفحص الذي أقر مؤخراً ولتعاون الاتحاد السعودي للفروسية على تطبيق هذا البرنامج الذي يهدف لسلامة الخيل ونشر العدل بين الفرسان بصحة ونزاهة المنافسة .

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
07:22 PM

"العميرة" بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمّل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية محمد بن عبدالله القحطاني، الفارس عبدالله العميرة بطلاً لسباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية الذي أقيم صباح اليوم السبت على ميادين مزرعة الخالدية بمنطقة تبراك غرب الرياض لمسافة 120 كم مقسمة على أربع مراحل 35 كم للمرحلة الأولى والثانية و25 كم للمرحلة الثالثة والرابعة .

وجاء فوز "العميرة" رفقة جواده "غزال" بعد أن أنهى السباق بسرعة 22،37 كم/ ساعة ليحل في المركز الثاني الفارس عبدالحكيم الكبير على الجواد "سهم" وبسرعة 20،07 كم / ساعة وجاء في المركز الثالث الفارس يزيد القهرة على الفرس "مهرة" وبسرعة 19،67 كم / ساعة .

وشهد السباق حضور فريق دولي من الاتحاد الدولي للفروسية قاموا بعمل اختبار حساسية الخيل الذي اعتمد مؤخراً في الاتحاد الدولي للفروسية ولأول مره يتم تطبيقه في الخليج العربي وأثنى الفريق على عملية تطبيق الفحص الذي أقر مؤخراً ولتعاون الاتحاد السعودي للفروسية على تطبيق هذا البرنامج الذي يهدف لسلامة الخيل ونشر العدل بين الفرسان بصحة ونزاهة المنافسة .

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