وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 11614 حالة وفاة بعد تسجيل 175 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 512 ألفاً و825 حالة بعد تسجيل 8804 حالات شفاء.

سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي الإصابات إلى 739 ألفاً و947 إصابة.

6248.. رقم جديد يضاف إلى حصيلة إصابات كورونا في روسيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-14 سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي الإصابات إلى 739 ألفاً و947 إصابة. وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 11614 حالة وفاة بعد تسجيل 175 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 512 ألفاً و825 حالة بعد تسجيل 8804 حالات شفاء.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 11:35 AM

6248.. رقم جديد يضاف إلى حصيلة إصابات كورونا في روسيا الإجمالي اقترب من الـ 740 ألفاً والوفيات باتت 11614 حالة





A A A





0 مشاركة

سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي الإصابات إلى 739 ألفاً و947 إصابة.

وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 11614 حالة وفاة بعد تسجيل 175 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 512 ألفاً و825 حالة بعد تسجيل 8804 حالات شفاء.