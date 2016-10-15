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"المحيميد" مشيدًا بملتقى المسؤولية المجتمعية: يبرز القصص الملهمة والتجارب المحفزة

أكد أن هذه اللقاءات تُسهم في تبادل الخبرات والمعارف تحقيقًا لرؤية 2030

أشاد مدير إدارة القبول والتسجيل بكليات عنيزة عبدالله المحيميد، بملتقى (المسؤولية الاجتماعية ورؤية المملكة ٢٠٣٠ تنمية واستدامه)، والذي أقيم بمدينة بريدة أمس، لافتًا إلى أنه يعكس أهمية الملتقيات كونها تساهم في إثراء المعرفة وإبراز القصص الملهمة والتجارب التطوعية المحفزة والتي تنعكس إيجابًا على المجتمع، مذكرًا بالدور الكبير الذي يقدمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم من خلال إشرافه وحرصه على إقامة الملتقيات".

وشدد المحيميد على أهمية إقامة الملتقيات الاجتماعية، حيث تعزز وتساهم في تبادل الخبرات واكتساب المعرفة ونشر التجارب الإيجابية في المسؤولية الاجتماعية التي تساهم في تنمية المجتمع محققة رؤية المملكة 2030 الرامية للحراك والوعي المجتمعي وتفعيل أدوار المجتمعات والأفراد في كل المجالات كالتطوع مثلاً .

واختتم: بأن تدشين جمعية الجودة والإنجاز للمسؤولية الاجتماعية بعنيزة كأول جمعية بالمنطقة يأتي امتداداً للأدوار المجتمعية المتنوعة التي تقام بالمنطقة وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية وتتركز أهمية الجمعية في تنمية المسؤولية الاجتماعية وإسهامها في تفعيل المشاركات المجتمعية برؤية واستراتيجيات ممنهجة ونشر مفهوم الشراكة المجتمعية بين أفراد المجتمع وعقد العديد من الورش والندوات والدورات المجتمعية".

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"المحيميد" مشيدًا بملتقى المسؤولية المجتمعية: يبرز القصص الملهمة والتجارب المحفزة
سبق

أشاد مدير إدارة القبول والتسجيل بكليات عنيزة عبدالله المحيميد، بملتقى (المسؤولية الاجتماعية ورؤية المملكة ٢٠٣٠ تنمية واستدامه)، والذي أقيم بمدينة بريدة أمس، لافتًا إلى أنه يعكس أهمية الملتقيات كونها تساهم في إثراء المعرفة وإبراز القصص الملهمة والتجارب التطوعية المحفزة والتي تنعكس إيجابًا على المجتمع، مذكرًا بالدور الكبير الذي يقدمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم من خلال إشرافه وحرصه على إقامة الملتقيات".

وشدد المحيميد على أهمية إقامة الملتقيات الاجتماعية، حيث تعزز وتساهم في تبادل الخبرات واكتساب المعرفة ونشر التجارب الإيجابية في المسؤولية الاجتماعية التي تساهم في تنمية المجتمع محققة رؤية المملكة 2030 الرامية للحراك والوعي المجتمعي وتفعيل أدوار المجتمعات والأفراد في كل المجالات كالتطوع مثلاً .

واختتم: بأن تدشين جمعية الجودة والإنجاز للمسؤولية الاجتماعية بعنيزة كأول جمعية بالمنطقة يأتي امتداداً للأدوار المجتمعية المتنوعة التي تقام بالمنطقة وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية وتتركز أهمية الجمعية في تنمية المسؤولية الاجتماعية وإسهامها في تفعيل المشاركات المجتمعية برؤية واستراتيجيات ممنهجة ونشر مفهوم الشراكة المجتمعية بين أفراد المجتمع وعقد العديد من الورش والندوات والدورات المجتمعية".

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
02:59 PM

"المحيميد" مشيدًا بملتقى المسؤولية المجتمعية: يبرز القصص الملهمة والتجارب المحفزة

أكد أن هذه اللقاءات تُسهم في تبادل الخبرات والمعارف تحقيقًا لرؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
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أشاد مدير إدارة القبول والتسجيل بكليات عنيزة عبدالله المحيميد، بملتقى (المسؤولية الاجتماعية ورؤية المملكة ٢٠٣٠ تنمية واستدامه)، والذي أقيم بمدينة بريدة أمس، لافتًا إلى أنه يعكس أهمية الملتقيات كونها تساهم في إثراء المعرفة وإبراز القصص الملهمة والتجارب التطوعية المحفزة والتي تنعكس إيجابًا على المجتمع، مذكرًا بالدور الكبير الذي يقدمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم من خلال إشرافه وحرصه على إقامة الملتقيات".

وشدد المحيميد على أهمية إقامة الملتقيات الاجتماعية، حيث تعزز وتساهم في تبادل الخبرات واكتساب المعرفة ونشر التجارب الإيجابية في المسؤولية الاجتماعية التي تساهم في تنمية المجتمع محققة رؤية المملكة 2030 الرامية للحراك والوعي المجتمعي وتفعيل أدوار المجتمعات والأفراد في كل المجالات كالتطوع مثلاً .

واختتم: بأن تدشين جمعية الجودة والإنجاز للمسؤولية الاجتماعية بعنيزة كأول جمعية بالمنطقة يأتي امتداداً للأدوار المجتمعية المتنوعة التي تقام بالمنطقة وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية وتتركز أهمية الجمعية في تنمية المسؤولية الاجتماعية وإسهامها في تفعيل المشاركات المجتمعية برؤية واستراتيجيات ممنهجة ونشر مفهوم الشراكة المجتمعية بين أفراد المجتمع وعقد العديد من الورش والندوات والدورات المجتمعية".

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