"تعليم صبيا" يتيح الترشح للتشكيلات الإشرافية لهذا العام

34 مقعدًا للبنين و 78 للبنات في عددٍ من التخصصات

أتاحت إدارة تعليم صبيا فرصة الترشح للعمل في مجال الإشراف التربوي؛ حيث أعلنت لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عن حاجتها إلى شغل 122 مقعدًا إشرافيًا للبنين منها 34 مقعدًا، و78 مقعدًا للبنات، وذلك في عددٍ من التخصصات وفقًا للتشكيلات الإشرافية المعتمدة من قِبل وزارة التعليم لعام 1441-1442.

جاء ذلك خلال التعميم الذي اعتمده مدير تعليم صبيا رئيس لجنة التشكيلات الإشرافية ضيف الله الحازمي، وتضمن التعميم الموجه إلى مكاتب التعليم والمدارس آلية وضوابط الترشيحات للمقاعد الإشرافية، والتعليمات والخطوات الإجرائية والجدول الزمني للترشح، والاحتياج وتوزيعه على الإدارة والمكاتب.

من جانب آخر، حث مدير التعليم المتميزين والمتميزات ممن تنطبق عليهم ضوابط الترشيح العامة والخاصة على التقدم بطلبات الترشيح في أحد مجالات العمل الإشرافي المعلنة، في موعد أقصاه يوم الخميس ٢٩ ربيع آخر لعام ١٤٤١هـ الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩م حسب الرابط المعلن view .