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مراقبة ومعاقبة وإلزام.. هكذا أنهت "بلدية الحازمي" استعداداتها لعيد الأضحى

متابعة للمسالخ والاشتراطات كافة وفاعلية تراخيص العاملين بالمطابخ

أنهت بلدية الحازمي بمحافظة بيشة، الإجراءات كافة اللازمة لاستقبال الأضاحي في المسالخ المخصصة، وذلك بزيادة العمالة والجزارين لاستيعاب الأعداد المتوقعة من الأضاحي خلال أيام العيد؛ وذلك ضمن خطتها خلال عيد الأضحى المبارك.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أن البلدية كثفت جولاتها الميدانية على المطابخ الأهلية في إطار خطتها للوقوف على استعدادات المطابخ لاستقبال الأضاحي، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية المطلوبة‪.

وقال "القرني" إن البلدية أشعرت المطابخ الراغبة في ذبح الأضاحي خلال الأيام الثلاثة من عيد الأضحى المبارك بالشروط الواجب توافرها، وضرورة الالتزام بالاشتراطات اللازمة وإلزام المسالخ بتوفير مسارات خاصة لذوي الهمم، مؤكداً أنه سيتم مراقبة تطبيقها، ومعاقبة المخالفين منهم‪.


وأفاد أن هذه الاشتراطات تتضمن وجود ترخيص للمنشأة ساري المفعول، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية للمنشأة، وحصول جميع العاملين بالمطبخ على شهادات صحية سارية المفعول، والتقيد بالزي الموحد، واستخدام وسائل النظافة والأكياس المخصصة لحفظ اللحوم، والالتزام بنظافة المحل المراد استخدامه للذبح والسلخ والتقطيع، وأن يكون مهيأ لهذا الغرض، ومستوفيًا للاشتراطات الصحية، مع الالتزام بعدم الذبح في صالات الإعداد والطبخ، والالتزام بوضع المخلفات في أكياس بلاستيكية مُحكمة الإغلاق، ووضع مخلفات الجلود ونحوها في الأماكن المخصصة لها، مع تأمين عمال نظافة، يتناسب عددهم مع حجم العمل، وتأمين حاوية نفايات لرفع مخلفات الذبح، وتوفير طبيب بيطري للكشف على المذبوحات، والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي‪.

ودعا "القرني" المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالذبح خلال عيد الأضحى المبارك في المسالخ المعتمدة بالمراكز التابعة لبلدية الحازمي، أو أحد المطابخ المصرح لها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وضرورة التعاون مع البلدية بمنع حالات الذبح العشوائي حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم، وتفاديًا لانتقال الأمراض.

وأكد أن البلدية لا تألو جهدًا في متابعة ومراقبة المخالفين للاشتراطات البلدية؛ وذلك حفاظًا على الصحة العامة، وفي حال وجود أي مخالفات يرجى الإبلاغ على رقم طوارئ بلدية الحازمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مراقبة ومعاقبة وإلزام.. هكذا أنهت "بلدية الحازمي" استعداداتها لعيد الأضحى
سبق

أنهت بلدية الحازمي بمحافظة بيشة، الإجراءات كافة اللازمة لاستقبال الأضاحي في المسالخ المخصصة، وذلك بزيادة العمالة والجزارين لاستيعاب الأعداد المتوقعة من الأضاحي خلال أيام العيد؛ وذلك ضمن خطتها خلال عيد الأضحى المبارك.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أن البلدية كثفت جولاتها الميدانية على المطابخ الأهلية في إطار خطتها للوقوف على استعدادات المطابخ لاستقبال الأضاحي، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية المطلوبة‪.

وقال "القرني" إن البلدية أشعرت المطابخ الراغبة في ذبح الأضاحي خلال الأيام الثلاثة من عيد الأضحى المبارك بالشروط الواجب توافرها، وضرورة الالتزام بالاشتراطات اللازمة وإلزام المسالخ بتوفير مسارات خاصة لذوي الهمم، مؤكداً أنه سيتم مراقبة تطبيقها، ومعاقبة المخالفين منهم‪.


وأفاد أن هذه الاشتراطات تتضمن وجود ترخيص للمنشأة ساري المفعول، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية للمنشأة، وحصول جميع العاملين بالمطبخ على شهادات صحية سارية المفعول، والتقيد بالزي الموحد، واستخدام وسائل النظافة والأكياس المخصصة لحفظ اللحوم، والالتزام بنظافة المحل المراد استخدامه للذبح والسلخ والتقطيع، وأن يكون مهيأ لهذا الغرض، ومستوفيًا للاشتراطات الصحية، مع الالتزام بعدم الذبح في صالات الإعداد والطبخ، والالتزام بوضع المخلفات في أكياس بلاستيكية مُحكمة الإغلاق، ووضع مخلفات الجلود ونحوها في الأماكن المخصصة لها، مع تأمين عمال نظافة، يتناسب عددهم مع حجم العمل، وتأمين حاوية نفايات لرفع مخلفات الذبح، وتوفير طبيب بيطري للكشف على المذبوحات، والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي‪.

ودعا "القرني" المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالذبح خلال عيد الأضحى المبارك في المسالخ المعتمدة بالمراكز التابعة لبلدية الحازمي، أو أحد المطابخ المصرح لها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وضرورة التعاون مع البلدية بمنع حالات الذبح العشوائي حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم، وتفاديًا لانتقال الأمراض.

وأكد أن البلدية لا تألو جهدًا في متابعة ومراقبة المخالفين للاشتراطات البلدية؛ وذلك حفاظًا على الصحة العامة، وفي حال وجود أي مخالفات يرجى الإبلاغ على رقم طوارئ بلدية الحازمي.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
01:28 PM

مراقبة ومعاقبة وإلزام.. هكذا أنهت "بلدية الحازمي" استعداداتها لعيد الأضحى

متابعة للمسالخ والاشتراطات كافة وفاعلية تراخيص العاملين بالمطابخ

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أنهت بلدية الحازمي بمحافظة بيشة، الإجراءات كافة اللازمة لاستقبال الأضاحي في المسالخ المخصصة، وذلك بزيادة العمالة والجزارين لاستيعاب الأعداد المتوقعة من الأضاحي خلال أيام العيد؛ وذلك ضمن خطتها خلال عيد الأضحى المبارك.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أن البلدية كثفت جولاتها الميدانية على المطابخ الأهلية في إطار خطتها للوقوف على استعدادات المطابخ لاستقبال الأضاحي، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية المطلوبة‪.

وقال "القرني" إن البلدية أشعرت المطابخ الراغبة في ذبح الأضاحي خلال الأيام الثلاثة من عيد الأضحى المبارك بالشروط الواجب توافرها، وضرورة الالتزام بالاشتراطات اللازمة وإلزام المسالخ بتوفير مسارات خاصة لذوي الهمم، مؤكداً أنه سيتم مراقبة تطبيقها، ومعاقبة المخالفين منهم‪.


وأفاد أن هذه الاشتراطات تتضمن وجود ترخيص للمنشأة ساري المفعول، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية للمنشأة، وحصول جميع العاملين بالمطبخ على شهادات صحية سارية المفعول، والتقيد بالزي الموحد، واستخدام وسائل النظافة والأكياس المخصصة لحفظ اللحوم، والالتزام بنظافة المحل المراد استخدامه للذبح والسلخ والتقطيع، وأن يكون مهيأ لهذا الغرض، ومستوفيًا للاشتراطات الصحية، مع الالتزام بعدم الذبح في صالات الإعداد والطبخ، والالتزام بوضع المخلفات في أكياس بلاستيكية مُحكمة الإغلاق، ووضع مخلفات الجلود ونحوها في الأماكن المخصصة لها، مع تأمين عمال نظافة، يتناسب عددهم مع حجم العمل، وتأمين حاوية نفايات لرفع مخلفات الذبح، وتوفير طبيب بيطري للكشف على المذبوحات، والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي‪.

ودعا "القرني" المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالذبح خلال عيد الأضحى المبارك في المسالخ المعتمدة بالمراكز التابعة لبلدية الحازمي، أو أحد المطابخ المصرح لها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وضرورة التعاون مع البلدية بمنع حالات الذبح العشوائي حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم، وتفاديًا لانتقال الأمراض.

وأكد أن البلدية لا تألو جهدًا في متابعة ومراقبة المخالفين للاشتراطات البلدية؛ وذلك حفاظًا على الصحة العامة، وفي حال وجود أي مخالفات يرجى الإبلاغ على رقم طوارئ بلدية الحازمي.

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