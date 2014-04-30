"القدية": مشروع المستقبل المتكامل.. هنا كل ما تتمنى من ترفيه ورياضة وثقافة

ستشمل المرحلة الأولى بناء مرافق المدينة الترفيهية المتميزة

بعرض مذهل للألعاب النارية أضاء سماء العاصمة، وأضاف مشهدًا مهيبًا على جبال طويق، وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، حجر الأساس لمشروع "القدية"، الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة الأضخم في العالم، وبحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويمثل تدشين "القدية" تحقيقًا لهدف استراتيجي رئيس للملك وولي عهده بأن يكون للترفيه والرياضة والثقافة دور رئيس في رسم مستقبل المملكة، خصوصًا مع الأخذ في الاعتبار بأن ثلثي الشعب السعودي تقريبًا هم من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، وهم أكثر الفئات المستهدفة من خلال هذا الصرح الكبير.



أكبر مدينة ترفيهية وثقافية ورياضية

وستصبح مدينة "القدية" أكبر مدينة ترفيهية في العالم بمساحة 334 كم2، وحجم إنشاءات ضخم، متفوقة على أكبر وأشهر مدن العالم الترفيهية، وبمساحة أكبر 3 مرات من نظرائها عالميًا؛ إذ تأتي مدينة "ديزني لاند" في ولاية فلوريدا بمساحة 110 كم2، ثم تجيء بعدها مدينة "6 فلاجز" في ولاية تكساس بمساحة تبلغ 2 كم2، وتليها مدينة "ديزني لاند" في باريس بمساحة 1.94 كم2، ثم منتجع ديزني لاند في هونج كونج بامتداد 1.3 كم2.

ويعد "القدية" أحد 3 مشروعات ضخمة أعلن عنها ولي العهد (القدية، نيوم، البحر الأحمر)، والتي من شأنها أن تعزز بشكل فعّال القدرة التنافسية للمملكة لجذب الاستثمارات العالمية، وتوفير الفرص الوظيفية، وبدأت المملكة بالفعل في جني ثماره بوضع حجر أساسه، والبدء في تدشين مرافقه.



مشروع متكامل الأطراف

يمثل "القدية" مشروعًا متكامل الأطراف، فهو ليس وجهة ترفيهية فحسب، بل يُعد معلمًا بارزًا ومركزًا مهمًا لتلبية رغبات واحتياجات الجيل الحالي، وأجيال المستقبل الترفيهية والرياضية والثقافية والاجتماعية في المملكة؛ حيث يشكل الترفيه جزءًا من ضمن خمس مجموعات رئيسة يتضمنها مشروع القدية هي: الحدائق ووجهات الجذب، والحركة والتنقل، والطبيعة والبيئة، والرياضة والصحة، والثقافة والفنون والتعليم.

وسيقدم مشروع القدية أنشطة ترفيهية وثقافية ورياضية تناسب جميع شرائح المجتمع الراغبين في ممارسة الأنشطة الترفيهية داخل المملكة، بالإضافة إلى مرافق وأنشطة رياضية فريدة تسهم في اكتشاف وتنمية المهارات الرياضية للسعوديين وتأهيلهم لتحقيق تميز رياضي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فالهدف هو بناء مستقبل مشرق حافل بالثقافة والرياضة والعلوم والفنون.



المرحلة الأولي وSix Flags

ستشمل المرحلة الأولى بناء مرافق المدينة الترفيهية المتميزة بعد أربع سنوات، وهو ما يعني أن السعودية مقبلة على أكبر مدينة ترفيهية بالمنطقة، مما سيغير معادلة الترفيه بالمملكة ليجعلها الأكثر تميزًا بين أقرانها.

ومن المنتظر أن يكون أول المشروعات هو إنشاء منتزه ترفيهي للألعاب يحمل اسم العلامة التجارية الشهيرة "Six Flags"؛ إذ وقع صندوق الاستثمارات العامة مع الشركة الرائدة عالميًا في المتنزهات الترفيهية، اتفاقية لتطوير وتصميم منتزه يحمل علامتها التجارية، والتي تم الإعلان عنها بداية شهر إبريل الحالي، حيث سيتخذ ذلك المتنزه الترفيهي من القدية موقعًا له، ومن المتوقع افتتاحه عام 2022م، مع افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القدية".



تنويع مصادر الدخل وتوفير الوظائف

ويأتي المشروع الطموح ضمن الخطط الهادفة إلى دعم رؤية المملكة 2030؛ بابتكار استثمارات نوعية ومتميّزة داخل السعودية، وتُسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب؛ إذ إنه من المنتظر أن يوفر فرص عمل للسعوديين في العديد من مجالات العمل المبتكرة، ومن المتوقع بحلول عام 2030، توفير نحو 57 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين في هذا القطاع المتنامي.



فمنذ الوهلة الأولى هدفت رؤية 2030 إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط وحده من خلال مشروعات عدة في قطاعات متنوعة من بينها السياحة، والقِدِية أحد المشروعات العملاقة التي تعمل عليها الحكومة السعودية في تحويل الإنفاق على السياحة الخارجية إلى داخل المملكة، من خلال تقديم خيارات ترفيهية متميزة للمجتمع يمكن الحصول عليها دون حاجتهم للسفر إلى الخارج.



وتقول الأرقام إن هناك نحو 30 مليار دولار تخرج كل عام خارج المملكة؛ حيث ينفقها السعوديون على السياحة والترفيه، ومع بدء نشاطات القدية فإن هذا الرقم الضخم سيبقى في الداخل؛ لتنمية الاقتصاد المحلي، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وسيعود بالنفع على المواطنين.



كما سيدعم المشروع أحد أهداف رؤية 2030 الرامي إلى رفع معدل إنفاق الأسر على الأنشطة الثقافية والترفيهية داخل المملكة من نحو 3% إلى 6%.