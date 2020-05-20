3 مدن تسجل 1432 إصابة بفيروس "كورونا" في المملكة

306 في مكة و815 بالرياض و311 بجدة

سجّلت ثلاث مدن سعودية أكثر من 1400 حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وذلك ضمن الحالات التي أعلنتها وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 306 حالات في مكة، وتسجيل 815 حالة في الرياض، وتسجيل 311 حالة في جدة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 2691 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في عدد من المدن بمناطق المملكة.