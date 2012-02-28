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نجران .. جراحة ناجحة لإعادة الحركة إلى مصاب في حادث مروري

أجراها فريق طبي في المستشفى العام .. لديه كسر في الفقرة القطنية

نجح، بفضل الله، فريق طبي في قسم جراحة العمود الفقري بمستشفى نجران العام الجديد، في إجراء عملية معقدة لمصاب في حادث مروري نتج عنه كسر في الفقرة القطنية الأولى؛ ما أدى الى ضعف في حركة الأطراف السفلية، حيث تقرّر بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة لمثل تلك الحالات إجراء عملية متقدمة للمريض تمكّن من خلالها الأطباء، بفضل الله، من إزالة الضغط على الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات الصدرية القطنية بمسامير وصفائح طبية، وذلك في إجراء طبي أسهم في تحسن حركة الأطراف السفلى للمريض واستعادة قدرته على المشي.

‏الجدير بالذكر أن الأطباء في مستشفى نجران العام الجديد قاموا خلال شهر جُمادى الأولى من العام الحالي، بإجراء 193 عملية جراحية ناجحة, فيما استقبلت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية خلال الفترة نفسها 9487 مراجعاً.

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نجران .. جراحة ناجحة لإعادة الحركة إلى مصاب في حادث مروري
سبق

نجح، بفضل الله، فريق طبي في قسم جراحة العمود الفقري بمستشفى نجران العام الجديد، في إجراء عملية معقدة لمصاب في حادث مروري نتج عنه كسر في الفقرة القطنية الأولى؛ ما أدى الى ضعف في حركة الأطراف السفلية، حيث تقرّر بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة لمثل تلك الحالات إجراء عملية متقدمة للمريض تمكّن من خلالها الأطباء، بفضل الله، من إزالة الضغط على الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات الصدرية القطنية بمسامير وصفائح طبية، وذلك في إجراء طبي أسهم في تحسن حركة الأطراف السفلى للمريض واستعادة قدرته على المشي.

‏الجدير بالذكر أن الأطباء في مستشفى نجران العام الجديد قاموا خلال شهر جُمادى الأولى من العام الحالي، بإجراء 193 عملية جراحية ناجحة, فيما استقبلت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية خلال الفترة نفسها 9487 مراجعاً.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
09:36 AM

نجران .. جراحة ناجحة لإعادة الحركة إلى مصاب في حادث مروري

أجراها فريق طبي في المستشفى العام .. لديه كسر في الفقرة القطنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نجح، بفضل الله، فريق طبي في قسم جراحة العمود الفقري بمستشفى نجران العام الجديد، في إجراء عملية معقدة لمصاب في حادث مروري نتج عنه كسر في الفقرة القطنية الأولى؛ ما أدى الى ضعف في حركة الأطراف السفلية، حيث تقرّر بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة لمثل تلك الحالات إجراء عملية متقدمة للمريض تمكّن من خلالها الأطباء، بفضل الله، من إزالة الضغط على الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات الصدرية القطنية بمسامير وصفائح طبية، وذلك في إجراء طبي أسهم في تحسن حركة الأطراف السفلى للمريض واستعادة قدرته على المشي.

‏الجدير بالذكر أن الأطباء في مستشفى نجران العام الجديد قاموا خلال شهر جُمادى الأولى من العام الحالي، بإجراء 193 عملية جراحية ناجحة, فيما استقبلت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية خلال الفترة نفسها 9487 مراجعاً.

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