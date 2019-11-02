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مصرع 53 جنديًّا في مالي عقب هجوم إرهابي

استهدف موقعًا عسكريًّا في إنديليمان بالشمال

قُتِل 54 شخصًا بينهم 53 جنديًّا ماليًّا، أمس، بهجوم إرهابي استهدف موقعًا عسكريًّا في إنديليمان بشمال مالي.

وقال وزير الاتصال يايا سانغاري: عثرت فرق التعزيزات بعد الهجوم في إنديليمان على 54 جثة، تعود إحداها إلى مدني.

وأدانت حكومة مالي في بيانٍ، بشدة، هذا الهجوم الإرهابي، وأعربت عن تضامنها وتشجيعها لقوات الدفاع والأمن.

ودعت الحكومة المالية الشعب إلى الاتحاد والتمسُّك بالوحدة لكسب الحرب من أجل الحرية والسلام والتماسك الاجتماعي في البلاد.

مالي هجوم إرهابي إنديليمان

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصرع 53 جنديًّا في مالي عقب هجوم إرهابي
سبق

قُتِل 54 شخصًا بينهم 53 جنديًّا ماليًّا، أمس، بهجوم إرهابي استهدف موقعًا عسكريًّا في إنديليمان بشمال مالي.

وقال وزير الاتصال يايا سانغاري: عثرت فرق التعزيزات بعد الهجوم في إنديليمان على 54 جثة، تعود إحداها إلى مدني.

وأدانت حكومة مالي في بيانٍ، بشدة، هذا الهجوم الإرهابي، وأعربت عن تضامنها وتشجيعها لقوات الدفاع والأمن.

ودعت الحكومة المالية الشعب إلى الاتحاد والتمسُّك بالوحدة لكسب الحرب من أجل الحرية والسلام والتماسك الاجتماعي في البلاد.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
10:32 AM

مصرع 53 جنديًّا في مالي عقب هجوم إرهابي

استهدف موقعًا عسكريًّا في إنديليمان بالشمال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قُتِل 54 شخصًا بينهم 53 جنديًّا ماليًّا، أمس، بهجوم إرهابي استهدف موقعًا عسكريًّا في إنديليمان بشمال مالي.

وقال وزير الاتصال يايا سانغاري: عثرت فرق التعزيزات بعد الهجوم في إنديليمان على 54 جثة، تعود إحداها إلى مدني.

وأدانت حكومة مالي في بيانٍ، بشدة، هذا الهجوم الإرهابي، وأعربت عن تضامنها وتشجيعها لقوات الدفاع والأمن.

ودعت الحكومة المالية الشعب إلى الاتحاد والتمسُّك بالوحدة لكسب الحرب من أجل الحرية والسلام والتماسك الاجتماعي في البلاد.

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