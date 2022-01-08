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الأردن تكرِّم عددًا من نجوم الفن والثقافة العرب بينهم السعودي صالح الشادي

في حفل مئوية الدولة الأردنية الذي شهدته العاصمة عمَّان

كرَّمت وزارة الثقافة الأردنية الشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي، وذلك ضمن برنامج لتكريم المبدعين العرب في حفل مئوية الدولة الأردنية الذي شهدته العاصمة عمَّان.

وفي أمسية أُقيمت خصيصًا لهذه المناسبة كرَّمت وزيرة الثقافة الأردنية نخبة من نجوم الفن والثقافة العرب لإنجازاتهم وإبداعاتهم المميزة، وكان منهم السعودي الدكتور صالح الشادي الذي عبَّر عن شكره للحكومة الأردنية ممثلة في وزارة الثقافة، وعن بالغ سعادته بالتكريم.

واعتبر الشادي هذا الأمر تقديرًا لكل أديب وشاعر سعودي، وهو يعبِّر عن مدى متانة العلاقات مع المملكة الأردنية وعمق الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين الشعبين الشقيقين.

يُذكر أن الشادي يحمل درجة دكتوراه في الفلسفة من الجامعة الأردنية، ويرأس حاليًا معهد البيت الموسيقي السعودي، وله تاريخ من المشاركات الثقافية والإعلامية المميزة، فضلاً عن دوره في الأعمال الشعرية التي تغنى بها كوكبة من نجوم الخليج والعرب، ومؤلفاته تجاوزت الـ 33 كتابًا في عدد من فروع المعرفة.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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الأردن تكرِّم عددًا من نجوم الفن والثقافة العرب بينهم السعودي صالح الشادي
سبق

كرَّمت وزارة الثقافة الأردنية الشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي، وذلك ضمن برنامج لتكريم المبدعين العرب في حفل مئوية الدولة الأردنية الذي شهدته العاصمة عمَّان.

وفي أمسية أُقيمت خصيصًا لهذه المناسبة كرَّمت وزيرة الثقافة الأردنية نخبة من نجوم الفن والثقافة العرب لإنجازاتهم وإبداعاتهم المميزة، وكان منهم السعودي الدكتور صالح الشادي الذي عبَّر عن شكره للحكومة الأردنية ممثلة في وزارة الثقافة، وعن بالغ سعادته بالتكريم.

واعتبر الشادي هذا الأمر تقديرًا لكل أديب وشاعر سعودي، وهو يعبِّر عن مدى متانة العلاقات مع المملكة الأردنية وعمق الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين الشعبين الشقيقين.

يُذكر أن الشادي يحمل درجة دكتوراه في الفلسفة من الجامعة الأردنية، ويرأس حاليًا معهد البيت الموسيقي السعودي، وله تاريخ من المشاركات الثقافية والإعلامية المميزة، فضلاً عن دوره في الأعمال الشعرية التي تغنى بها كوكبة من نجوم الخليج والعرب، ومؤلفاته تجاوزت الـ 33 كتابًا في عدد من فروع المعرفة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
09:10 PM

الأردن تكرِّم عددًا من نجوم الفن والثقافة العرب بينهم السعودي صالح الشادي

في حفل مئوية الدولة الأردنية الذي شهدته العاصمة عمَّان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرَّمت وزارة الثقافة الأردنية الشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي، وذلك ضمن برنامج لتكريم المبدعين العرب في حفل مئوية الدولة الأردنية الذي شهدته العاصمة عمَّان.

وفي أمسية أُقيمت خصيصًا لهذه المناسبة كرَّمت وزيرة الثقافة الأردنية نخبة من نجوم الفن والثقافة العرب لإنجازاتهم وإبداعاتهم المميزة، وكان منهم السعودي الدكتور صالح الشادي الذي عبَّر عن شكره للحكومة الأردنية ممثلة في وزارة الثقافة، وعن بالغ سعادته بالتكريم.

واعتبر الشادي هذا الأمر تقديرًا لكل أديب وشاعر سعودي، وهو يعبِّر عن مدى متانة العلاقات مع المملكة الأردنية وعمق الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين الشعبين الشقيقين.

يُذكر أن الشادي يحمل درجة دكتوراه في الفلسفة من الجامعة الأردنية، ويرأس حاليًا معهد البيت الموسيقي السعودي، وله تاريخ من المشاركات الثقافية والإعلامية المميزة، فضلاً عن دوره في الأعمال الشعرية التي تغنى بها كوكبة من نجوم الخليج والعرب، ومؤلفاته تجاوزت الـ 33 كتابًا في عدد من فروع المعرفة.

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