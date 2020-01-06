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"المسابقات" تعلن مواعيد "ربع نهائي" كأس الملك

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وجاءت مبارياته على النحو التالي:

الخميس 16 يناير:

الهلال – الاتفاق، على ملعب جامعة الملك سعود الساعة 6:05.

الجمعة 17 يناير:

العدالة – النصر على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الساعة 5:55.

السبت 18 يناير:

أبها – الفتح، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الساعة 3:55

الوحدة – الأهلي، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الساعة 6:40

لجنة المسابقات كأس الملك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المسابقات" تعلن مواعيد "ربع نهائي" كأس الملك
سبق

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وجاءت مبارياته على النحو التالي:

الخميس 16 يناير:

الهلال – الاتفاق، على ملعب جامعة الملك سعود الساعة 6:05.

الجمعة 17 يناير:

العدالة – النصر على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الساعة 5:55.

السبت 18 يناير:

أبها – الفتح، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الساعة 3:55

الوحدة – الأهلي، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الساعة 6:40

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
04:21 PM

"المسابقات" تعلن مواعيد "ربع نهائي" كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,008

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وجاءت مبارياته على النحو التالي:

الخميس 16 يناير:

الهلال – الاتفاق، على ملعب جامعة الملك سعود الساعة 6:05.

الجمعة 17 يناير:

العدالة – النصر على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الساعة 5:55.

السبت 18 يناير:

أبها – الفتح، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الساعة 3:55

الوحدة – الأهلي، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الساعة 6:40

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