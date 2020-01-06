"المسابقات" تعلن مواعيد "ربع نهائي" كأس الملك
أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وجاءت مبارياته على النحو التالي:
الخميس 16 يناير:
الهلال – الاتفاق، على ملعب جامعة الملك سعود الساعة 6:05.
الجمعة 17 يناير:
العدالة – النصر على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الساعة 5:55.
السبت 18 يناير:
أبها – الفتح، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الساعة 3:55
الوحدة – الأهلي، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الساعة 6:40
لجنة المسابقات
كأس الملك
"المسابقات" تعلن مواعيد "ربع نهائي" كأس الملك
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-06
أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وجاءت مبارياته على النحو التالي:
الخميس 16 يناير:
الهلال – الاتفاق، على ملعب جامعة الملك سعود الساعة 6:05.
الجمعة 17 يناير:
العدالة – النصر على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الساعة 5:55.
السبت 18 يناير:
أبها – الفتح، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الساعة 3:55
الوحدة – الأهلي، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الساعة 6:40
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
04:21 PM
"المسابقات" تعلن مواعيد "ربع نهائي" كأس الملك
أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وجاءت مبارياته على النحو التالي:
الخميس 16 يناير:
الهلال – الاتفاق، على ملعب جامعة الملك سعود الساعة 6:05.
الجمعة 17 يناير:
العدالة – النصر على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الساعة 5:55.
السبت 18 يناير:
أبها – الفتح، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الساعة 3:55
الوحدة – الأهلي، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الساعة 6:40