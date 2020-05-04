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نيوزيلندا تعلن عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا

للمرة الأولى منذ 11 مارس

أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا اليوم الاثنين أنه لأول مرة منذ 11 مارس الماضي، لا يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 على مدار 24 ساعة.

وقال المدير العام للصحة في البلاد آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي: هناك سبب للاحتفال اليوم؛ هو عدم تسجيل حالات إصابة مؤكدة جديدة على مدار يوم كامل.. لكنه في نفس الوقت حث الأمة على توخي الحذر.

وخففت نيوزيلندا في 29 أبريل من قواعد الإغلاق الصارمة، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة النيوزيلندية قرارًا بشأن تخفيف المزيد من القيود في 11 مايو.

وسجلت البلاد ما مجموعه 1487 حالة إصابة بكوفيد-19 و20 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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نيوزيلندا تعلن عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا اليوم الاثنين أنه لأول مرة منذ 11 مارس الماضي، لا يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 على مدار 24 ساعة.

وقال المدير العام للصحة في البلاد آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي: هناك سبب للاحتفال اليوم؛ هو عدم تسجيل حالات إصابة مؤكدة جديدة على مدار يوم كامل.. لكنه في نفس الوقت حث الأمة على توخي الحذر.

وخففت نيوزيلندا في 29 أبريل من قواعد الإغلاق الصارمة، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة النيوزيلندية قرارًا بشأن تخفيف المزيد من القيود في 11 مايو.

وسجلت البلاد ما مجموعه 1487 حالة إصابة بكوفيد-19 و20 حالة وفاة.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
10:30 AM

نيوزيلندا تعلن عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا

للمرة الأولى منذ 11 مارس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا اليوم الاثنين أنه لأول مرة منذ 11 مارس الماضي، لا يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 على مدار 24 ساعة.

وقال المدير العام للصحة في البلاد آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي: هناك سبب للاحتفال اليوم؛ هو عدم تسجيل حالات إصابة مؤكدة جديدة على مدار يوم كامل.. لكنه في نفس الوقت حث الأمة على توخي الحذر.

وخففت نيوزيلندا في 29 أبريل من قواعد الإغلاق الصارمة، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة النيوزيلندية قرارًا بشأن تخفيف المزيد من القيود في 11 مايو.

وسجلت البلاد ما مجموعه 1487 حالة إصابة بكوفيد-19 و20 حالة وفاة.

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