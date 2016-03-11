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"الصحة" تعلن رصد حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

لراكب عابر مصري كان قادمًا من نيويورك ومتجهًا إلى القاهرة

أعلنت وزارة الصحة رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، كان قادمًا من نيويورك، ومتجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة؛ إذ رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعًا في درجة حرارة المريض؛ فتم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

وكان الراكب موجودًا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه إلى مطار جدة.

وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجَّلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد داخل السعودية 21 حالة.

وتُطمئن وزارة الصحة الجميع بأن جميع الحالات المعلنة معزولة حاليًا، وجارٍ التعامل معها، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد إلى التواصل فورًا مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه، وتحمي أسرته والمجتمع.

كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن رصد حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، كان قادمًا من نيويورك، ومتجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة؛ إذ رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعًا في درجة حرارة المريض؛ فتم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

وكان الراكب موجودًا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه إلى مطار جدة.

وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجَّلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد داخل السعودية 21 حالة.

وتُطمئن وزارة الصحة الجميع بأن جميع الحالات المعلنة معزولة حاليًا، وجارٍ التعامل معها، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد إلى التواصل فورًا مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه، وتحمي أسرته والمجتمع.

كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
01:15 AM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
02:40 AM

"الصحة" تعلن رصد حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

لراكب عابر مصري كان قادمًا من نيويورك ومتجهًا إلى القاهرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
13
38,603

أعلنت وزارة الصحة رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، كان قادمًا من نيويورك، ومتجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة؛ إذ رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعًا في درجة حرارة المريض؛ فتم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

وكان الراكب موجودًا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه إلى مطار جدة.

وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجَّلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد داخل السعودية 21 حالة.

وتُطمئن وزارة الصحة الجميع بأن جميع الحالات المعلنة معزولة حاليًا، وجارٍ التعامل معها، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد إلى التواصل فورًا مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه، وتحمي أسرته والمجتمع.

كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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