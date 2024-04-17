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"كافل" تسخّر جميع إمكاناتها لخدمة أيتام مكة وأسرهم

لتخفيف الآثار المترتبة على أزمة جائحة فيروس "كورونا"

باشرت مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، مشاركتها في التخفيف عن الأيتام والأسر المسجلين بها، من جائحة فيروس كورونا؛ من خلال عدة أنشطة تطويرية وخدمات إنسانية تُقَدّم بصورة دورية مستمرة منذ بداية الأزمة.

وقال الأمين العام لمؤسسة "كافل" الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفايز: "كافل" تحمل شعار "مع اليتيم حتى يستغني"، وهذا الشعار يُعنى برعاية هذه الفئة الغالية لينالوا نصيبهم من الرعاية الاجتماعية والتربوية والتعليمية والصحية، وفي هذه الظروف سعت "كافل" من خلال عدة مبادرات تجاوزت العشرين مبادرة لتفعيل جوانب الرعاية المقدمة لأبنائنا وأسرهم.

وأضاف: تضمنت هذه الرعاية، المشاركة في الحملة المباركة التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بعنوان "برا بمكة" لتوفير الاحتياجات الأساسية والغذائية للأسر التي تأثرت في هذه الأزمة، والعمل على تثقيفهم صحيًّا ووقائيًّا، بالإضافة للقيام بعقد ورش ودورات تدريبية وتعليمية عن بُعد.

وأردف: قامت "كافل" بصرف أجهزة حاسب إلى لأبنائنا أيتام البلد الحرام، ليتمكنوا من خلالها مواصلة العملية الدراسية عن بعد.

وقال "الفايز": جائحة كورونا أثبتت للعالم مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بصحة الإنسان أولًا، من خلال تعاملها الراقي وإدارتها لهذه الأزمة واحتوائها، والتكامل والتعاون بين القطاعات الأمنية والصحية المختلفة؛ بحيث تتوحد الجهود على رفع مستوى الإنجازات، وفتح الباب لآفاق واسعة من المشاريع والمبادرات الإبداعية، وتسهيل خطوات وصول الخدمات للمستفيدين.

وأضاف: مؤسسة "كافل" لديها عدة مشاريع متخصصة تتمثل في: رعاية وكفالة الأرامل والأيتام داخل أسرهم وعائلاتهم، وتوفير الرعاية والمساعدات النقدية والعينية والسكنية لهم والتي لم تتأثر -بفضل الله- بهذه الأزمة، ويعود الفضل في ذلك -بعد الله عز وجل- إلى تكاتف أبناء هذا الوطن ملكًا وحكومة وشعبًا.

مؤسسة كافل لرعاية الأيتام مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"كافل" تسخّر جميع إمكاناتها لخدمة أيتام مكة وأسرهم
سبق

باشرت مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، مشاركتها في التخفيف عن الأيتام والأسر المسجلين بها، من جائحة فيروس كورونا؛ من خلال عدة أنشطة تطويرية وخدمات إنسانية تُقَدّم بصورة دورية مستمرة منذ بداية الأزمة.

وقال الأمين العام لمؤسسة "كافل" الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفايز: "كافل" تحمل شعار "مع اليتيم حتى يستغني"، وهذا الشعار يُعنى برعاية هذه الفئة الغالية لينالوا نصيبهم من الرعاية الاجتماعية والتربوية والتعليمية والصحية، وفي هذه الظروف سعت "كافل" من خلال عدة مبادرات تجاوزت العشرين مبادرة لتفعيل جوانب الرعاية المقدمة لأبنائنا وأسرهم.

وأضاف: تضمنت هذه الرعاية، المشاركة في الحملة المباركة التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بعنوان "برا بمكة" لتوفير الاحتياجات الأساسية والغذائية للأسر التي تأثرت في هذه الأزمة، والعمل على تثقيفهم صحيًّا ووقائيًّا، بالإضافة للقيام بعقد ورش ودورات تدريبية وتعليمية عن بُعد.

وأردف: قامت "كافل" بصرف أجهزة حاسب إلى لأبنائنا أيتام البلد الحرام، ليتمكنوا من خلالها مواصلة العملية الدراسية عن بعد.

وقال "الفايز": جائحة كورونا أثبتت للعالم مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بصحة الإنسان أولًا، من خلال تعاملها الراقي وإدارتها لهذه الأزمة واحتوائها، والتكامل والتعاون بين القطاعات الأمنية والصحية المختلفة؛ بحيث تتوحد الجهود على رفع مستوى الإنجازات، وفتح الباب لآفاق واسعة من المشاريع والمبادرات الإبداعية، وتسهيل خطوات وصول الخدمات للمستفيدين.

وأضاف: مؤسسة "كافل" لديها عدة مشاريع متخصصة تتمثل في: رعاية وكفالة الأرامل والأيتام داخل أسرهم وعائلاتهم، وتوفير الرعاية والمساعدات النقدية والعينية والسكنية لهم والتي لم تتأثر -بفضل الله- بهذه الأزمة، ويعود الفضل في ذلك -بعد الله عز وجل- إلى تكاتف أبناء هذا الوطن ملكًا وحكومة وشعبًا.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
06:01 PM

"كافل" تسخّر جميع إمكاناتها لخدمة أيتام مكة وأسرهم

لتخفيف الآثار المترتبة على أزمة جائحة فيروس "كورونا"

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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باشرت مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، مشاركتها في التخفيف عن الأيتام والأسر المسجلين بها، من جائحة فيروس كورونا؛ من خلال عدة أنشطة تطويرية وخدمات إنسانية تُقَدّم بصورة دورية مستمرة منذ بداية الأزمة.

وقال الأمين العام لمؤسسة "كافل" الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفايز: "كافل" تحمل شعار "مع اليتيم حتى يستغني"، وهذا الشعار يُعنى برعاية هذه الفئة الغالية لينالوا نصيبهم من الرعاية الاجتماعية والتربوية والتعليمية والصحية، وفي هذه الظروف سعت "كافل" من خلال عدة مبادرات تجاوزت العشرين مبادرة لتفعيل جوانب الرعاية المقدمة لأبنائنا وأسرهم.

وأضاف: تضمنت هذه الرعاية، المشاركة في الحملة المباركة التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بعنوان "برا بمكة" لتوفير الاحتياجات الأساسية والغذائية للأسر التي تأثرت في هذه الأزمة، والعمل على تثقيفهم صحيًّا ووقائيًّا، بالإضافة للقيام بعقد ورش ودورات تدريبية وتعليمية عن بُعد.

وأردف: قامت "كافل" بصرف أجهزة حاسب إلى لأبنائنا أيتام البلد الحرام، ليتمكنوا من خلالها مواصلة العملية الدراسية عن بعد.

وقال "الفايز": جائحة كورونا أثبتت للعالم مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بصحة الإنسان أولًا، من خلال تعاملها الراقي وإدارتها لهذه الأزمة واحتوائها، والتكامل والتعاون بين القطاعات الأمنية والصحية المختلفة؛ بحيث تتوحد الجهود على رفع مستوى الإنجازات، وفتح الباب لآفاق واسعة من المشاريع والمبادرات الإبداعية، وتسهيل خطوات وصول الخدمات للمستفيدين.

وأضاف: مؤسسة "كافل" لديها عدة مشاريع متخصصة تتمثل في: رعاية وكفالة الأرامل والأيتام داخل أسرهم وعائلاتهم، وتوفير الرعاية والمساعدات النقدية والعينية والسكنية لهم والتي لم تتأثر -بفضل الله- بهذه الأزمة، ويعود الفضل في ذلك -بعد الله عز وجل- إلى تكاتف أبناء هذا الوطن ملكًا وحكومة وشعبًا.

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