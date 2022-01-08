شاهد.. سفارة المملكة بإندونيسيا تشارك في توديع المعتمرين القادمين إلى مكة المكرّمة

عددهم 420 معتمراً.. بمشاركة مسؤولي وزارة الشؤون الدينية في جاكرتا

شاركت سفارة المملكة في إندونيسيا، اليوم، في توديع الدفعة الأولى من المعتمرين الإندونيسيين وعددهم ٤٢٠ معتمراً والمغادرين اليوم إلى مكة المكرّمة .

شارك في حفل التوديع، وفق حساب السفارة بتويتر، عددٌ من مسؤولي وزارة الشؤون الدينية، والسكرتير الأول بالسفارة سليمان الصفيان.