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النجوم يحرم الجبلين من تقليص الفارق مع المتصدر.. والعدالة يعرقل الطائي ويبعده عن ثلاثي المقدمة

في افتتاح منافسات الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى

حقق فريق النجوم متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى مفاجأة كبيرة بتغلبه على الوصيف الجبلين بهدفين مقابل هدف اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء لحساب منافسات الجولة 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

بهذه النتيجة فشل الجبلين في تقليص الفارق مع المتصدر الحزم إلى 9 نقاط ليتجمد رصيده عند النقطة 44، بينما تمكن النجوم من الصعود مرتبة على جدول الترتيب ليصبح بالمركز التاسع عشر وما قبل الأخير بـ17 نقطة.

وكانت أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى حيث تغلب العدالة على مضيفه الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ليرفع العدالة رصيده إلى 35 نقطة بالمركز السادس في حين توقف رصيد الطائي عند 38 نقطة بالمركز الرابع.

و على ملعب نادي الشعلة بالخرج فاز الكوكب على نظيره البكيرية بهدفين لهدف ليرفع رصيده إلى 28 نقطة بالمركز العاشر بينما تجمد رصيد البكيرية عند 20 نقطة بالمركز الثامن عشر.

وتستكمل منافسات الجولة 23 غداً بـ 7 لقاءات، حيث يستضيف الشعلة نظيره الجيل، والفيحاء يواجه ضيفه الثقبة، ويلتقي عرعر بضيفه الدرعية، وأحد مع الحزم، وجدة مع ضيفه النهضة، والخليج يستضيف هجر، ونجران في مواجهة ضيفه الساحل.

دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النجوم يحرم الجبلين من تقليص الفارق مع المتصدر.. والعدالة يعرقل الطائي ويبعده عن ثلاثي المقدمة
سبق

حقق فريق النجوم متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى مفاجأة كبيرة بتغلبه على الوصيف الجبلين بهدفين مقابل هدف اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء لحساب منافسات الجولة 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

بهذه النتيجة فشل الجبلين في تقليص الفارق مع المتصدر الحزم إلى 9 نقاط ليتجمد رصيده عند النقطة 44، بينما تمكن النجوم من الصعود مرتبة على جدول الترتيب ليصبح بالمركز التاسع عشر وما قبل الأخير بـ17 نقطة.

وكانت أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى حيث تغلب العدالة على مضيفه الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ليرفع العدالة رصيده إلى 35 نقطة بالمركز السادس في حين توقف رصيد الطائي عند 38 نقطة بالمركز الرابع.

و على ملعب نادي الشعلة بالخرج فاز الكوكب على نظيره البكيرية بهدفين لهدف ليرفع رصيده إلى 28 نقطة بالمركز العاشر بينما تجمد رصيد البكيرية عند 20 نقطة بالمركز الثامن عشر.

وتستكمل منافسات الجولة 23 غداً بـ 7 لقاءات، حيث يستضيف الشعلة نظيره الجيل، والفيحاء يواجه ضيفه الثقبة، ويلتقي عرعر بضيفه الدرعية، وأحد مع الحزم، وجدة مع ضيفه النهضة، والخليج يستضيف هجر، ونجران في مواجهة ضيفه الساحل.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
10:21 PM

النجوم يحرم الجبلين من تقليص الفارق مع المتصدر.. والعدالة يعرقل الطائي ويبعده عن ثلاثي المقدمة

في افتتاح منافسات الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق فريق النجوم متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى مفاجأة كبيرة بتغلبه على الوصيف الجبلين بهدفين مقابل هدف اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء لحساب منافسات الجولة 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

بهذه النتيجة فشل الجبلين في تقليص الفارق مع المتصدر الحزم إلى 9 نقاط ليتجمد رصيده عند النقطة 44، بينما تمكن النجوم من الصعود مرتبة على جدول الترتيب ليصبح بالمركز التاسع عشر وما قبل الأخير بـ17 نقطة.

وكانت أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى حيث تغلب العدالة على مضيفه الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ليرفع العدالة رصيده إلى 35 نقطة بالمركز السادس في حين توقف رصيد الطائي عند 38 نقطة بالمركز الرابع.

و على ملعب نادي الشعلة بالخرج فاز الكوكب على نظيره البكيرية بهدفين لهدف ليرفع رصيده إلى 28 نقطة بالمركز العاشر بينما تجمد رصيد البكيرية عند 20 نقطة بالمركز الثامن عشر.

وتستكمل منافسات الجولة 23 غداً بـ 7 لقاءات، حيث يستضيف الشعلة نظيره الجيل، والفيحاء يواجه ضيفه الثقبة، ويلتقي عرعر بضيفه الدرعية، وأحد مع الحزم، وجدة مع ضيفه النهضة، والخليج يستضيف هجر، ونجران في مواجهة ضيفه الساحل.

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