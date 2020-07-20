وزير الخارجية: تأجيل زيارة "الكاظمي" إلى ما بعد خروج الملك من المستشفى

قال: رغبة في توفير سبل النجاح للزيارة البالغة الأهمية وبالتنسيق مع أشقائنا في العراق

أعلن وزير الخارجية فيصل بن فرحان، اليوم، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للسعودية، إلى حين خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.

وقال عبر حسابه في تويتر: تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.