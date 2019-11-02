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"إعداد القادة" يوقّع اتفاقية معايشة للمدربين الوطنيين مع "جوارديولا"

سيحظى عدد من المدربين الوطنيين، في نشاط كرة القدم، بفرصة ذهبية تتجسد في فترات معايشة مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشيستر سيتي الإنجليزي؛ لإثراء خبراتهم، وزيادة مهاراتهم التدريبية، بما ينعكس على صناعتهم أجيال مؤهلة لتطوير التنافس المحلي، ومدّ المنتخبات الوطنية السعودية بالمواهب التي تستحق أن ترفع رايته عالية خفاقة في المحافل الإقليمية والعالمية.

ووقّع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، اتفاقية تتضمن برنامج "معايشة" للمدربين الوطنيين مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب المان سيتي.

وتأتي الاتفاقية نظراً للخبرة التي يمتلكها في مجال التدريب الحديث، وتجاربه الناجحة في جميع الأندية التي تولى تدريبها، وحصوله على العديد من الجوائز التدريبية المختلفة أبرزها أفضل مدرب في العالم، بعد قيادته أندية: برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي، لأغلى البطولات بانتهاجه أسلوب الاستحواذ الهجومي، وكرة القدم الشاملة الذي عُرِف به في كل محطاته التدريبية.

وتأتي خطوة برنامج المعايشات التي أقرها معهد إعداد القادة؛ لتطوير الإطار التدريبي الوطني في شتى الألعاب، وذلك ضمن المبادرات التي أطلقها خلال الفترة الماضية كبرنامج محترف والأكاديميات والدورات النوعية، بحضور أفضل المدربين والكفاءات في العالم؛ بهدف النهوض بالرياضة السعودية؛ لتواكب التطور الكبير الذي يشهده الوطن في شتى المجالات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"إعداد القادة" يوقّع اتفاقية معايشة للمدربين الوطنيين مع "جوارديولا"
سبق

سيحظى عدد من المدربين الوطنيين، في نشاط كرة القدم، بفرصة ذهبية تتجسد في فترات معايشة مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشيستر سيتي الإنجليزي؛ لإثراء خبراتهم، وزيادة مهاراتهم التدريبية، بما ينعكس على صناعتهم أجيال مؤهلة لتطوير التنافس المحلي، ومدّ المنتخبات الوطنية السعودية بالمواهب التي تستحق أن ترفع رايته عالية خفاقة في المحافل الإقليمية والعالمية.

ووقّع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، اتفاقية تتضمن برنامج "معايشة" للمدربين الوطنيين مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب المان سيتي.

وتأتي الاتفاقية نظراً للخبرة التي يمتلكها في مجال التدريب الحديث، وتجاربه الناجحة في جميع الأندية التي تولى تدريبها، وحصوله على العديد من الجوائز التدريبية المختلفة أبرزها أفضل مدرب في العالم، بعد قيادته أندية: برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي، لأغلى البطولات بانتهاجه أسلوب الاستحواذ الهجومي، وكرة القدم الشاملة الذي عُرِف به في كل محطاته التدريبية.

وتأتي خطوة برنامج المعايشات التي أقرها معهد إعداد القادة؛ لتطوير الإطار التدريبي الوطني في شتى الألعاب، وذلك ضمن المبادرات التي أطلقها خلال الفترة الماضية كبرنامج محترف والأكاديميات والدورات النوعية، بحضور أفضل المدربين والكفاءات في العالم؛ بهدف النهوض بالرياضة السعودية؛ لتواكب التطور الكبير الذي يشهده الوطن في شتى المجالات.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
05:26 PM

"إعداد القادة" يوقّع اتفاقية معايشة للمدربين الوطنيين مع "جوارديولا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سيحظى عدد من المدربين الوطنيين، في نشاط كرة القدم، بفرصة ذهبية تتجسد في فترات معايشة مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشيستر سيتي الإنجليزي؛ لإثراء خبراتهم، وزيادة مهاراتهم التدريبية، بما ينعكس على صناعتهم أجيال مؤهلة لتطوير التنافس المحلي، ومدّ المنتخبات الوطنية السعودية بالمواهب التي تستحق أن ترفع رايته عالية خفاقة في المحافل الإقليمية والعالمية.

ووقّع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، اتفاقية تتضمن برنامج "معايشة" للمدربين الوطنيين مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب المان سيتي.

وتأتي الاتفاقية نظراً للخبرة التي يمتلكها في مجال التدريب الحديث، وتجاربه الناجحة في جميع الأندية التي تولى تدريبها، وحصوله على العديد من الجوائز التدريبية المختلفة أبرزها أفضل مدرب في العالم، بعد قيادته أندية: برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي، لأغلى البطولات بانتهاجه أسلوب الاستحواذ الهجومي، وكرة القدم الشاملة الذي عُرِف به في كل محطاته التدريبية.

وتأتي خطوة برنامج المعايشات التي أقرها معهد إعداد القادة؛ لتطوير الإطار التدريبي الوطني في شتى الألعاب، وذلك ضمن المبادرات التي أطلقها خلال الفترة الماضية كبرنامج محترف والأكاديميات والدورات النوعية، بحضور أفضل المدربين والكفاءات في العالم؛ بهدف النهوض بالرياضة السعودية؛ لتواكب التطور الكبير الذي يشهده الوطن في شتى المجالات.

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