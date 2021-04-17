"الراشد" في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى، حمد بن سعد مطلق الراشد؛ بمدينة الدمام، ونظراً للإجراءات الاحترازية يتلقى أبناؤه وذووه التعازي على الرابط التالي:
https://chat.whatsapp.com/IjRVvC6pcdw9GnEpDlS3Tw
"سبق" التي آلمها النبأ تتقدّم بخالص العزاء والمواساة لأفراد أسرته كافة؛ داعية الله أن يسكن الفقيد فسيح جناته.
"الراشد" في ذمة الله
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-17
انتقل إلى رحمة الله تعالى، حمد بن سعد مطلق الراشد؛ بمدينة الدمام، ونظراً للإجراءات الاحترازية يتلقى أبناؤه وذووه التعازي على الرابط التالي:
https://chat.whatsapp.com/IjRVvC6pcdw9GnEpDlS3Tw
"سبق" التي آلمها النبأ تتقدّم بخالص العزاء والمواساة لأفراد أسرته كافة؛ داعية الله أن يسكن الفقيد فسيح جناته.
17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
11:38 AM
"الراشد" في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى، حمد بن سعد مطلق الراشد؛ بمدينة الدمام، ونظراً للإجراءات الاحترازية يتلقى أبناؤه وذووه التعازي على الرابط التالي:
https://chat.whatsapp.com/IjRVvC6pcdw9GnEpDlS3Tw
"سبق" التي آلمها النبأ تتقدّم بخالص العزاء والمواساة لأفراد أسرته كافة؛ داعية الله أن يسكن الفقيد فسيح جناته.